Jorge Enrique Abello le puso ‘tatequieto’ a una famosa periodista: “no confundas”

Si bien ‘Yo soy Betty, la fea’ es una telenovela que se mantiene fresca para muchos, el título de esta producción se ha mantenido muy en boga recientemente porque en estos momentos se adelantan las grabaciones de la secuela. A propósito, Jorge Enrique Abello, el protagonista masculino, se pronunció en contra de una periodista que dio su opinión sobre su personaje, el eterno ‘don Armando’.

Todo empezó por un trino del actor que dio pie a un agitado debate, para ser más precisos, este fue el post en el que ni siquiera hizo referencia a la novela originalmente escrita por Fernando Gaitán: “Ni twittear borracho, ni llamar a la ex borracho. Las dos tienen consecuencias diplomáticas irreversibles”.

De la nada, la locutora argentina, Juliana Casali, que pertenece al equipo de la emisora Radioacktiva, del grupo Prisa, le sacó en cara el conflictivo comportamiento que solía tener su personaje en la telenovela. “Lo dice el que le caía a la casa borracho a Betty a cada rato…”, mencionó en tono acusatorio la periodista.

Por supuesto que Jorge Enrique Abello no dejó pasar este comentario y le respondió de manera bastante ingeniosa, en tono burlón esto fue lo que dijo: “Juliana, aunque te parezca increíble, Don Armando no existe. No confundas la realidad con la ficción… no es sano”.

¿De dónde surgió el tweet de Jorge Enrique Abello?

El tweet original de esta discusión se dio luego de que el bogotano fuera fuertemente criticado por dar su opinión sobre las decisiones gubernamentales del presidente, Gustavo Petro, especialmente por su posición frente al enfrentamiento entre Israel y Palestina.

El intérprete de 55 años no tomó muy bien las críticas y mencionó en “X” que los ataques en contra suyo venían supuestamente de las “bodegas petristas”. Esto fue lo que mencionó:

“Una de la bodeguita. Eres bienvenida, repasé tus tuits. Mucho veneno, poca originalidad. De pronto algún día eso cambie, cuando odiar no sea el lugar común de cada día. Feliz noche para ti también”.

Eso no paró ahí, pues los internautas también lo acusaron de “salir a actuar borracho”, naturalmente, Abello no se dejó y contestó: “Para difamar, lo primero que tienes que hacer en la vida es poner tu foto real, no una caricatura, de tal manera que no pases por cobarde y tu testimonio tenga verdad. Si no, vete a dormir, bodeguín”.