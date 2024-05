Jorge Enrique Abello reveló la escena de ‘Betty, la fea’ que se arrepintió de hacer

Jorge Enrique Abello, se inmortalizó como actor en la piel de Armando Mendoza, el galán de la icónica telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

Su interpretación, llena de matices y emociones contrapuestas, lo convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de la historia de la televisión hispanohablante.

¿Qué pasó con el actor Jorge Enrique Abello?

Abello supo capturar la esencia de su personaje Armando, un hombre atractivo, inteligente y exitoso, pero también atormentado por sus inseguridades y la presión familiar.

Su transformación física, desde un ejecutivo arrogante hasta un hombre enamorado y vulnerable, fue magistral, conmoviendo a millones de espectadores en todo el mundo.

La química entre Abello y Ana María Orozco, quien interpretó a Beatriz Pinzón Solano, “Betty”, fue fundamental para el éxito de la telenovela. Juntos crearon una pareja inolvidable, llena de tensión, amor y crecimiento personal.

Sin embargo, hubo una escena que al actor no le hubiera gustado haber hecho y confesó cuál era esa que él quisiera eliminar.

En un video publicado en su canal de YouTube, el actor Jorge Enrique Abello, expresó su arrepentimiento por una escena que protagonizó junto a Lorna Cepeda, quien interpretó a Patricia Fernández.

Jorge Enrique Abello dejó a varios fans sorprendidos, luego de confesar qué escena borraría por completo de la novela. Fotografía por: Web

En esa escena, Don Armando tomaba del pelo a Lorna Cepeda mientras la sacudía. Aunque el actor afirmó que se trataba de un gag cómico, un gesto humorístico que prescinde de sonido o diálogo, reconoció que en la actualidad este tipo de acciones se perciben como un evidente acto de violencia contra la mujer.

“Eso no fue, cuando lo hicimos, tan fuerte para nosotros no por machistas, no porque realmente no estaba en ese momento ese discurso tan vigente como está hoy en día, nosotros lo hicimos como un gag de comedia”, explicó Abello.

Durante el período de filmación de la telenovela, el actor señaló que la conciencia sobre la violencia contra la mujer y la interpretación de ciertos actos como tales no estaban tan presentes como en la actualidad, incluso si se trataba de representaciones humorísticas.

“Hace 20 ó 25 años, al no haber una discusión importante sobre el poder de la mujer en el mundo y al no tener en cuenta todo lo que estaba sucediendo con las mujeres, eso nos pasó por alto culturalmente”, dijo Jorge Enrique.

Igualmente, agregó: “Creo que los errores hay que abrazarlos y hay que abrazar las cosas malas o las cosas que son contrarias a nuestro pensamiento para poder entenderlas, porque sin entenderlas no llegamos a ningún lado”.

Jorge Enrique Abello destacó que, en aquel entonces, muchas acciones del personaje se justificaban en nombre del amor por Beatriz, pero enfatizó que actualmente estas escenas deben ser rechazadas y condenadas.

“El maltrato a la mujer es algo que tiene que ser censurado, condenado y fuertemente señalado en nuestra sociedad”, concluyó.