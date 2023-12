Jorge Enrique Abello se sincera sobre dura y rara enfermedad

Jorge Enrique Abello es y siempre será recordado por su papel protagónico como Don Armando en la icónica telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, estrenada hace más de veinte años. En los últimos años ha sido muy activo en sus redes sociales, de hecho, tiene su propio canal de YouTube, y este año lo vimos en el antagónico de ‘Ana de Nadie’, además se encuentra en las grabaciones de la nueva temporada del proyecto que le dio fama internacional.

Más allá de su trabajo en la pantalla chica, el público también quiere saber más de su vida personal, pues recientemente el actor habló de un detalle bastante curioso, resulta que de niño padeció de una condición que le impedía aprender al mismo ritmo que sus compañeros.

Para ser más exactos, Jorge Enrique Abello padecía una enfermedad que se llama agnosia visual, según él es: “es una dislexia fuerte, que impide leer, cuando estás creciendo, los símbolos y entender que son letras, y que esas letras funcionan con un sentido que forman palabras y luego frases”.

Esta confesión la hizo el bogotano cuando recientemente fue invitado al podcast ‘Hablando con Francisca’, allí aclaró que eso lo hizo diferenciarse de otros niños de su edad, ya que el aprendizaje con este padecimiento es más complejo. “Mi cerebro veía palitos y círculos separados, en vez de letras”, reveló Abello en el programa.

En el podcast también habló de algunas dificultades emocionales que ha experimentado: “Me siento estancado, cuando esas frases llegan a ti son el momento perfecto para la acción (...) Es imposible verse, pero hay que ver que la vida es la felicidad y eliminar el sufrimiento y de avanzar juntos”.

Jorge Enrique no fue la primera opción para protagonizar Betty la fea

Vale recordar que, en otra entrevista, justamente con Juan Carlos Arciniegas, de CNN, reveló que él no fue la primera opción para interpretar a Don Armando en Betty, la fea.

“Esta novela Fernando Gaitán la había escrito para Guy Ecker. Eso sí es un galán, no esto. Yo soy un galán, pero del subdesarrollo. Un galán en deconstrucción. Sin embargo, Guy Ecker estaba haciendo Las Vegas en Las Vegas y me llamaron a mí. Así ha sido toda mi carrera, que cuando alguien no puede, me dicen a mí”.