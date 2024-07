Jorge Rausch aclaró si sufre de peligrosa enfermedad: “Utilizo un medidor ”

Jorge Rausch, el reconocido chef colombiano y juez de MasterChef, no solo se destaca por su exquisito paladar y su talento culinario, sino también por su compromiso con un estilo de vida saludable.

A sus 54 años, el chef ha publicado varios post no solo de sus recetas y de todo el conocimiento que tiene en la cocina, sino de las fuertes rutinas de ejercicio que realiza a diario.

¿Qué pasó con Jorge Rausch?

Más allá de hablar de dietas, o la prohibición de ciertos alimentos, Rausch basa su bienestar en dos pilares fundamentales: el ejercicio físico y una alimentación consciente.

El chef es un apasionado del entrenamiento físico, y frecuentemente comparte rutinas y consejos con sus seguidores. En cuanto a la alimentación, Rausch promueve un enfoque balanceado, rico en nutrientes y moderado en consumo de calorías.

Justamente, recientemente el reconocido chef publicó en sus historias una imagen en la que mostró lo tonificada que se ve su espalda, sin embargo, hubo un pequeño detalle que llamó más la atención de sus seguidores.

Se trata de un aparatico que tenía pegado en su brazo derecho y que generó dudas entre sus seguidores sobre si sufría o no de diabetes.

“¿Eres diabético?”, preguntó uno de sus fanáticos, a lo que Rausch respondió de manera muy clara que este objeto no tenía nada que ver con ello.

Buena pregunta. No soy diabético, pero me gusta utilizar un medidor continuo de glucosa para entender como me afectan los alimentos. Es un ejercicio bien interesante”, afirmó.

El chef suele ser muy cuidadoso con su salud, tanto es así que antes de empezar las grabaciones de MasterChef Celebrity, Rausch mostró el tratamiento al que se somete cada tanto, lo cual le ha permitido mantener una excelente salud.

En su cuenta, reveló que además de seguir rutinas de ejercicio, ha estado recibiendo sesiones de sueroterapia durante años con uno de sus especialistas de confianza.

“Hace seis años vengo aquí a Biogenics y me gusta que siempre están innovando en tratamientos. Hoy me van a aplicar unos sueros personalizados para llenarme de vitalidad. Son especialmente para hombres y ayudan a mejorar: energía, vitalidad, deseo sexual, desempeño físico, calidad del sueño, estado de ánimo, y también tienen sueros especializados para mujeres”, dijo el chef.

“Aquí van a encontrar los mejores tratamientos para mantenerse jóvenes y vitales desde el interior”, agregó.