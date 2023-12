Jorge Rausch tuvo a este participante de MasterChef a punto de renunciar

Jorge Rausch es principalmente conocido por su labor en ‘MasterChef’ como uno de los tres jurados que se encargan de calificar el desempeño de cada uno de los participantes en la competencia. Asimismo, cuenta con restaurantes muy destacados en Bogotá.

Sin embargo, uno de los participantes de la versión ‘Celebrity’ de este formato que recientemente confesó que el rigor del chef bogotano lo llevó a pensar en querer renunciar. ¿De quién se trata?

Se trata nada más y nada menos que de Adrián Parada, finalista de la más reciente temporada de MasterChef Celebrity. Hace poco habló en el programa que tiene con sus colegas, Frank Martínez y ‘Chicho’ Arias, que también participaron en el programa en temporadas pasadas.

El comediante mencionó que en la recta final de la competencia culinaria del Canal RCN pensó en retirarse, o en cocinar mal adrede para ser eliminado, a continuación, te contamos más del motivo detrás de todo esto.

El problema de Adrián Parada con Jorge Rausch

Todo parece indicar que el comediante estaba harto por varios detalles, siendo uno de ellos las críticas que recibía por parte de Jorge Rausch, cosas que no se mostraron en los capítulos de MasterChef. Esto fue lo que dijo él:

“Cuando fueron ustedes dos [’Chicho’ y Frank] dejaron la vara de cocineros y comediantes todo el tiempo ahí. Cuando empecé allá, yo también empecé en la misma tónica, pero mi personalidad es muy competitiva, entonces yo me metí al 100 a competir y a cocinar. Y Rausch, esto no salió nunca al aire, pero todo el tiempo me decía: ‘Cuéntese un chiste, cuéntese un chiste, cuéntese un chiste’. […] Esa fue una de las razones por las que yo ya iba a tirar la toalla”.

Curiosamente en el programa de los tres comediantes también estaba Chris Carpentier, uno de los jurados de esa temporada, y respaldó lo dicho por Adrián Parada, afirmando que él incluso llegó a “calentarse” por el trato que le daba el afamado cocinero.

En estos momentos tan difíciles, cuando el paisa quería salirse del reality, lo que hizo fue escribirle al chef chile y él lo trató muy bien, pues le dio ánimos para llegar hasta el final.