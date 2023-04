Josse Narváez habla del sueldo que gana en su nuevo trabajo: “Sí pagan y muy bien”

Recientemente Josse Narváez ha expresado la pasión que siente por el nuevo trabajo que desempeña. El actor y presentador hace parte de Hombres a la plancha, una obra de teatro musical que muestra un recorrido por canciones desde los ochentas hasta los 2000.

Narváez ha expresado en diversas oportunidades que desde hace mucho tiempo su sueño era incursionar en la música, por lo que ser parte de este grupo representa una felicidad casi infinita para él y para su familia que lo apoya.

De hecho, en el momento que pasó las audiciones para estar en la tarima cantando, le llegaron otras dos propuestas “muy interesantes”, pero el cordobés no dudo en perseguir sus sueños.

Josse Narváez habla del sueldo que gana en su nuevo trabajo

En una reciente entrevista con la cadena radial Bésame el cantante dijo que estaba feliz por ser parte de este proyecto que nunca pensó en las condiciones laborales a las que podría enfrentarse, entre ellas, el salario.

“Decir que no a las otras dos cosas… pues tú piensas en el dinero, piensas en la estabilidad, piensas en los hijos, en la familia, pero es que siempre puse eso primero”, dijo el actor.

“Yo ni pregunté: ‘¿Y pagan?’… No me importaba. Normalmente uno los contratos los evalúa, los mira, los revisa, cuánto hay, qué conveniencia… yo aquí no pregunté por nada, yo voy a cantar. Bueno, entre otras cosas, sí pagaban y muy bien”, añadió.

La afirmación de Josse fue respaldada por sus compañeros, quienes, junto a él, ya debutaron con esta obra teatro musical.

Josse Narváez y su audición para su nuevo trabajo

Se conoció en una entrevista que hizo Narváez en La Sala de Laura Acuña que fue Juan Medina el que le avisó que estaban buscando artistas para la nueva temporada del show musical y fue él quien lo animó a audicionar.

En este proceso para entrar, el expresentador de Guerreros cantó, pero, aunque pensó que lo había hecho realmente mal, quedó como parte de la agrupación.

“Fue un desastre [la audición], pero ellos vieron algo más. Este man [Carlos] es muy generoso. Vio mucho más allá y me visualizó y me imaginó porque me asusté bastante”, contó Narváez.

A pesar de lo anterior, el actor aceptó con orgullo el poder ser parte de este proyecto y, además, se sintió agradecido por poder compartir escenario con personajes que ya han consolidado su carrera musical.

Como se indicó, Josse ya ha hecho su primer show, del cual, compartió un poco con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí posteó una serie de imágenes acompañadas de la siguiente descripción:

“Resumen del inicio de esta maravillosa aventura!!! Y Como en cada uno de los pasos en mi vida, no puede faltar la bendición de mi madrecita. Que emoción tan grande verla feliz y haberle cantado”.

Sus fanáticos le contestaron con muchas reacciones a la publicación pues ya cuenta con más de 34 mil ‘me gusta’ y más de 100 comentarios entre los que se puede leer: “Josse fue un gran show el de anoche”, “Wowww Felicitaciones mi Josse”, y “Felicidades lo haces muy bien”.