Josse Narváez sorprende con nuevo look: se corta la barba y luce como nunca antes

Josse Narváez es un actor, cantante y presentador que ha tenido una exitosa carrera en el mundo del espectáculo. Su carrera como actor comenzó en 2003, cuando participó en el reality show Protagonistas de Novela.

Narváez es un artista versátil y talentoso que ha logrado el éxito en diferentes áreas del entretenimiento. Su carisma y su dedicación lo han convertido en una de las celebridades más queridas de Colombia y por ello, sus seguidores están atentos constantemente a los cambios en su vida.

Puedes leer: Halagan a hijo de Cristina Hurtado al mostrar su talento bailando: “igual a Josse”

Recientemente, el actor publicó en sus redes sociales que se ha hecho un cambio de look. Muchas personas quedaron sorprendidas con el nuevo aspecto de Josse. Si aún no lo has visto, acá te lo mostramos.

Josse Narváez se encuentra casado con la presentadora Cristina Hurtado. Fotografía por: Redes sociales

Lee también: Las picantes palabras de Josse Narváez a Cristina Hurtado por fotos en bikini

El nuevo look de Josse Narváez

Josse sorprendió a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram con un nuevo estilo. El actor y presentador se cortó la barba, lo que generó gran impacto entre sus fanáticos.

En una serie de fotos se le puede ver solo con el bigote, como hace muchos años. Por ello, varios de sus seguidores se sorprendieron con el cambio del actor. Según cuenta, esta transformación se debería a un nuevo proyecto que viene para el artista.

Puedes leer: Cristina Hurtado presume su cuerpo y recibe halagos tras tener tres hijos: “Diosa”

“Probando look pa un nuevo proyecto !!! Tenía miiiiis aaaños de no quitarme la barba. Que dicen pues … Sin filtros pa que puedan ver bien lo que queda de mi”, escribió Narváez como descripción de las imágenes.

Su publicación ya cuenta con más de 31 mil ‘me gusta’ y más de 400 comentarios entre los que se puede leer: “Con el respeto de Cris...este hombre es un churro”, “Estas como el vino”, “Esos ojitos bellos”, “De cualquier manera te ves muy bien”, y “Tu eres bello con o sin barba”.