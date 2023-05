Juan del Mar, ganador de ‘Survivor’, reveló que hará con los 500 millones que ganó

‘Survivor’, el reality que puso a prueba cada uno de los aspectos de la vida de una persona, llegó a su fin y aunque varios participantes se llevaron cosas valiosas, solo uno fue el ganador.

Juan del Mar, fue el participante que llevó el jugoso premio de 500 millones de pesos, los cuales recibió con toda la sorpresa, alegría y generosidad que lo caracteriza.

¿Quién es Juan del Mar de la isla de los famosos?

Después de haber pasado pruebas muy duras que llevaron al límite no solo al cuerpo, sino también la salud mental, Juan del Mar recibió el premio mayor.

Fue en el Concejo Tribal, en el que los mismos compañeros fueron dando sus votos para que se decidiera quién se era el ganador de una nueva versión de ‘La isla de los famosos’.

La final se decidió entre Aco Pérez, Camilo Pardo ‘El mago’ y Juan del Mar, quienes en cada capítulo demostraron que tenían lo suficiente para ganar.

En entrevista con RCN, el empresario reveló lo que hará después de recibir el cuantioso premio por el que todos fueron a competir, a pasar hambre y muchas dificultades.

El hombre sorprendió a revelar que su interés no estaba únicamente en aprovechar el premio para su gusto personal, sino también para una comunidad en específico.

“Como ven y saben, no soy un papá joven, entonces quiero destinar parte de este dinero para asegurar la educación de mis dos hijas, que ellas crezcan con la seguridad de que pueden tener una universidad donde aprender lo necesario para defenderse en la vida”, señaló.

Después también aseguró que le gustaría distribuir una parte de esos 500 millones en poner un granito para ayudar a las Islas del Rosario.

“Este es un lugar donde me crié. Allí las personas son dejadas a un lado, y que bonito que lleguen a una edad viviendo de una manera digna”.

Sin conocerse aún cuál sería el proyecto en el que enfocaría ayuda, o cómo ha pensado en materializar esa idea, para varios de sus seguidores, esa fue una gran idea, pues pocos deciden aportarle al medio ambiente o a otras comunidades.

Finalmente y con respecto a ser el ganador oficial del reality, del Mar dijo: “La verdad no me lo esperaba porque ‘El Mago’ había hecho un juego muy bueno. Sin embargo, había que llegar al final de la manera más bonita, con amor, porque el amor blinda, es poderoso, y son cosas que no sabe la gente… es que el amor es la amabilidad, el respeto, una sonrisa, una brazo… y lo que hice fue dar amor a través de la comida”.

