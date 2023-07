¿Qué tiene que ver Juan Diego Vanegas de ‘Día a Día’ con David Beckham?

Juan Diego Vanegas es una de las personalidades más reconocibles de la televisión colombiana, además de su belleza, es reconocido por ser el chef invitado todas las mañanas al set de ‘Día a Día’. Además, también acaba de estrenar su videocast en colaboración Nike, asimismo, tiene su propio emprendimiento, ¿qué no hace este hombre?

Ahora el cocinero es noticia porque en redes sociales compartió una anécdota que muchos de sus seguidores no conocían, en la que habla de David Beckham, evidentemente, uno de los referentes más grandes del fútbol internacional.

El recuerdo fue comentado en una reciente emisión del matutino de Caracol Televisión, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde y Jhovanoty estaban hablando sobre tatuajes porque tenían de invitada a la actriz Andrea Villarreal, que estaba mencionando que cambió su profesión a tatuadora profesional.

Entonces Juan Diego Vanegas aprovechó para hablar que uno de los tatuajes estaba dedicado a uno de los momentos más curiosos que había vivido. Para ser más exactos, contó que hace un tiempo conoció a David Beckham, cuando el inglés visitó Colombia y que curiosamente visitó uno de sus restaurantes. Vale tener en cuenta que el chef tiene una cadena de restaurantes de hamburguesas, Juan Burgers.

Juan Diego Vanegas se le copió a David Beckham

“Yo tengo una historia con Beckham. Él estuvo sentado en mi restaurante al lado mío y la verdad yo no podía dejar de verlo. Ese tipo es demasiado churro y estiloso”, expresó en ese instante, el cocinero agregó que le llamó la atención una cruz que el exfutbolista tiene tatuada.

“Yo lo miraba y vi que él tenía una cruz chiquitica que nadie se la había visto y dije: ‘Yo no me voy a volver a ver con Beckham en mi vida… me voy a copiar de la cruz’. Me la tatué”, revelando la historia detrás de uno de sus tatuajes.

Aunque creyó que nunca volvería a verlo, curiosamente Vanegas se lo encontró en un viaje que hizo a Escocia, Beckham evidentemente notó que se había hecho el mismo tatuaje que él, “Yo me la tatué y a los tres meses tuve un viaje, me encontré con Beckham en Escocia y él me vio el tatuaje. Me dijo que ese tatuaje se lo había hecho con los hijos, entonces que ya tenía un hijo más en Colombia”, agregó el famoso.