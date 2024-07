Juan Pablo Llano de MasterChef revela su lucha contra dura enfermedad: “Doloroso”

Juan Pablo Llano, el reconocido actor y modelo colombiano, ha conquistado a la audiencia no solo con su talento en la pantalla chica, sino también con su destreza culinaria en la actual temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

Llano, ha demostrado una notable evolución con sus habilidades en la cocina, sorprendiendo a los chefs jurados y a los televidentes con platos creativos y llenos de sabor.

Su paso por el reality ha logrado que más personas se interesen no solamente en su carrera profesional, sino, en lo que pasa en su vida personal. De hecho, hace poco se dieron cuenta que padece una enfermedad muy dolorosa. ¿De cuál se trata?

Juan Pablo Llano en ‘MasterChef Celebrity’. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

¿Qué pasó con Juan Pablo Llano de ‘MasterChef’?

El esposo de la modelo Catalina Gómez, quien también participó en MasterChef, ha asegurado en una entrevista que tiene un problema de salud que, a pesar de que ha marcado su vida, no ha hecho que sea un obstáculo en su carrera.

Lee también: Claudia Bahamón hizo llorar a María Fernanda Yepes con “cruel” pregunta: ¿qué le dijo?

El actor habló con Lo Sé Todo y le indicó que tiene una condición médica delicada en su columna. Esta, lo ha obligado a estar en reposo por varios días y además, lo ha hecho cambiar por completo su estilo de vida.

“Tengo una discopatía, es hereditario”, indicó Juan Pablo. “A pesar de lo deportista que soy y que no paro de hacer deporte y que toda la vida, digamos que he sido como un referente del fitness, hace muchos años yo tengo una enfermedad degenerativa de disco”, agregó.

“Se llevó uno de los discos de mi columna. Entonces he aprendido a tener que vivir con eso. Se desgastó por completo. Es un proceso bien doloroso. No es fácil de llevar, pero ya ¡sigo adelante! No me puedo dejar vencer”, siguió comentando el participante de MasterChef.

Puedes leer: Las redes estallaron en contra de la última eliminación de MasterChef: “Qué rabia”

Según indicó, Llano padece una condición que ha desgastado sus discos lumbares hasta hacerlos desaparecer. A pesar de esto, el actor recalca que no se trata de una lesión causada por movimientos bruscos o accidentes, sino de una condición propia de su organismo.

“He sido un tipo fuerte toda la vida, un tipo que ha levantado pesas, que ha hecho deporte toda la vida. Me dicen ‘pare´. Tuve que parar y rediseñar ese estilo de vida deportivo que he llevado toda mi vida, porque hay cosas que definitivamente ya no puedo hacer”, finalizó.