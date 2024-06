Juan Pablo Vega y 10 años del ‘Nada Personal’: Estas son sus fechas en Bogotá

‘Nada Personal’ de Juan Pablo Vega, fue un álbum muy aclamado por la crítica y el público, estableciendo al colombiano como una figura destacada en la escena musical latinoamericana.

El disco presenta una mezcla de géneros que van desde el pop, rock, funk y soul, con letras profundas y melódicas que exploran temas como el amor, la vida y las relaciones humanas. Algunas de las canciones más destacadas del álbum incluyen “Nada Personal”, “El Otro”, “El Túnel” y “Toda la Razón”. Con su voz única y su estilo auténtico, Juan Pablo Vega ha dejado una huella imborrable en la música latina con este álbum.

Juan Pablo Vega y los 10 años del ‘Nada Personal’

Reconocido por su estilo único de fusionar elementos del pop, jazz, funk, salsa y otros géneros musicales, ahora celebra una década del lanzamiento de su primer álbum. Este disco, que marcó un hito en su carrera y lo consolidó como uno de los artistas más representativos de la industria, volverá a escucharse en un espacio más intimo en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.

Canciones como “Hace una hora”, “Ahora que vas a dejarme” y, por supuesto, la icónica “Nada Personal”, se convirtieron en himnos para una generación que encontró en ellas un gran refugio y el próximo 13 y 14 de junio los fanáticos volverán a disfrutar de estas canciones de una manera especial.

“Para mí es muy bonita esa retribución que ha habido con el público, siempre que alguien lo recuerda, me cuenta algún testimonio de lo que transitó con él y por eso creo que valía la pena volver a lanzarlo pero esta vez con cuatro versiones distintas” señaló el artista para Cromos.

Para conmemorar esta década de éxitos, Vega ha preparado una serie de eventos especiales que lo hicieron apreciar el ‘Nada personal’ de otra manera: “he aprendido a mirar para atrás con mucho cariño y ahora con esta coyuntura, me pregunto por qué lo escribí, cómo he llegado hasta acá y por qué lo hice de esa manera pero ya desde otro lugar”.

Con este disco, Juan Pablo Vega recibió una nominación a Mejor Nuevo Artista en los Grammy Latino de 2014, un reconocimiento importante para el inicio de su carrera y para su trabajo con el álbum.

A lo largo de su carrera, el también productor ha demostrado ser un artista en constante evolución y repasando las canciones de ese disco, ‘No paremos de bailar’ cobró nuevo significado “en este recuento de volver a ensayar esas canciones que hace muchos años no tocaba y que casi no incluyo en mis repertorios, es bonito como, con solo tocar la canción y cantarla, vuelvo a acordarme de lo que estaba pasando por ese momento”.

Las nuevas colaboraciones también destacan en la reversión del disco con artistas como Santiago Cruz, Duplat y Vicente García: “Afortunadamente este proyecto no está contaminado de una agenda comercial ni de qué tanto me pueden dar, sino desde su estilo propio y lo que cada uno le aporta no solo musicalmente, sino en aspectos como su personalidad y manera de interpretar las canciones a su gusto”.

El concierto del 10° aniversario de “Nada Personal” promete ser una noche memorable llena de música, nostalgia y emociones. Vega, acompañado por su banda y algunos invitados especiales, interpretará en vivo las canciones del álbum original, que muy seguramente pondrá a corear a todo su público en el Teatro Colsubsidio.