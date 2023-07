“No necesito que tú confíes en mí”: Juli estalla contra Rapelo en ‘El Desafío’

El Desafío: the box se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. A través de él es posible conocer las capacidades físicas y mentales de cada uno de los concursantes que se encuentran en competencia.

Asimismo, la convivencia también es fundamental en el reality pues los dos equipos que quedan deben pasar tiempo juntos en las casas destinadas para ese fin. Esto se presta para que surjan romances, amistades y por supuesto, muchas discusiones.

Puedes leer: “Una mamá regañando”: nuevas discusiones hay en ‘El Desafío’ entre Sara y Guajira

Precisamente, en el último episodio del programa transmitido por Caracol Televisión, se pudo ver que Juli tuvo una pequeña pelea con quien sería más que su amigo en el juego: Rapelo.

Rapelo y Juli han tenido una relación muy cercana en la competencia. Fotografía por: Instagram @rapeloyance / @juliana__tovar

Juli y Rapelo pelean en ‘El Desafío’

No es un secreto para los fanáticos de El Desafío: the box que en esta edición ha surgido una cercanía grande entre Juli y Rapelo. Los dos concursantes de Beta han tenido gestos él uno con el otro, que, para muchos, puede significar más que amistad.

A pesar de las especulaciones, ambos han dicho que se ven como “hermanitos”, tal vez, como una forma de esquivar el tema y además, respetar a quienes los esperan fuera de la competencia ya que ambos tienen pareja.

Pese a su cercanía, en el capítulo del jueves 13 de julio los dos tuvieron un roce tras proponer que ella podía remplazar a Sara en el box azul si la prueba era de bienestar.

Lee también: Muestran al novio de Juli en ‘El Desafío’ después de coqueteos en el juego

Todo comenzó cuando el exintegrante de Alpha le dice a Yan que sería mucho mejor que la capitana se presentara al box de agua, el cual, había sido concedido a Sara, en caso de que haya un obstáculo de altura en la pista.

“Si esa agua es bienestar nos vamos con Juli (...) Ah, no, no, no. Juli, tiene que ir a aire, sí”, señala Rapelo. En ese momento llega Juli para interrumpir la conversación y a modo de juego, Yan le asegura que Rapelo estaba diciendo que tenía miedo de que ella se cayera en el box arcoíris.

Lo anterior, pone un poco de mal humor a la Súper Humana y contesta: “Bueno igual no necesito que tú confíes en mí, no necesito que ninguno lo haga, yo confío en mí y si yo digo que iba a ir a aire, yo voy a aire y punto (...)”.

#DesafíoTheBox | ¿Se perdió la confianza? Juli le confesó a Rapelo su molestia, pues asegura que están hablando de ella como si fuera un punto débil del equipo y no están teniendo en cuenta su opinión para participar en las pruebas. https://t.co/Ugw7NGvE6A — El Desafío (@DesafioCaracol) July 14, 2023

Rapelo piensa que ella fue un poco grosera con su respuesta e intenta irse del lugar para esquivar la discusión. A ello, Juli dice:

Puedes leer: “Me daba comida del piso: el duro relato de Aleja en ‘El Desafío’

“Eso no es ser grosera, estoy siendo real. ¿Qué es lo grosero? Dime. Ven, estoy hablando, eso sí es ser grosero, estoy hablando respeta. Esta es una conversación seria”.

Luego de calmarse un poco, los desafiantes se vuelven a reunir en la sala de la casa para conversar sobre lo ocurrido y para hacer las paces.