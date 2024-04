Julián de ‘La casa de los famosos’ es acusado de “cochino” por no bañarse

Julián Trujillo, reconocido actor colombiano, se ha convertido en uno de los participantes más populares de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. Su carisma, talento y espontaneidad han cautivado a la audiencia, posicionándolo como uno de los favoritos para ganar el reality.

Con una trayectoria de más de 20 años en la televisión, Trujillo ha participado en exitosas producciones como Enfermeras. Ahora, En ha demostrado ser un estratega nato, capaz de navegar las complejas dinámicas del reality.

Sin embargo, también ha mostrado su lado más vulnerable, compartiendo con sus compañeros momentos difíciles de su vida personal. Por ejemplo, hace poco, se conoció que no se bañaba en algunas ocasiones, ¿por qué? Acá te contamos lo que dijo.

'La casa de los famosos' es uno de los realities más vistos de Colombia. Fotografía por: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

¿Qué pasó con Julian Trujillo en ‘La casa de los famosos’?

La vida en el reality conjunto de RCN y Vix, continúa generando revuelo entre los televidentes. Una de las últimas confesiones de los participantes ha desatado una ola de reacciones y comentarios en las redes sociales.

Trujillo ha revelado el insólito motivo por el que ha decidido no ducharse algunas veces desde que comenzó el programa. Esta decisión, que podría generar incomodidad entre sus compañeros, ha despertado la curiosidad y el debate entre la audiencia.

“Para mí bañarme es el agua, acuérdate que soy agua. Cuando estoy contento me baño, cuando no, tiendo a no bañarme”, comenzó explicando el actor.

“El agua me activa, así sea fría, caliente o tibia, como sea; tanto que afuera siempre tengo la sensación de que, si yo no me baño, no empieza mi día; pero como uno tiene muchas cosas que hacer, a veces digo ‘mi día empieza desde que salgo de la casa, bañadito y arregladito’, pero como aquí nunca salgo de la casa”, añadió.

Los comentarios por lo comentado no faltaron y varios de los cibernautas escribieron: “Ni Mafe se atrevió a tanto”, “Con razón la mujer lo quiere tanto”, “Ni Mafe comprendió esa conexión”, “Mijo si el baño es salud”, “Esto no lo supero”, y “Nueva excusa desbloqueada”.