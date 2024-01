Julián Román y la historia de cuando le abrió un concierto a Daddy Yankee

Uno de los proyectos más recordados de Julián Román y seguramente uno por los que empezó a ser ganar más fama en el país es ‘Los Reyes’, la telenovela del Canal RCN estrenada en 2005 y protagonizada por Enrique Carriazo y Géraldine Zivic. Allí él interpretaba a Leo Reyes, hijo de ‘Beto’ Reyes.

Después de esa oportunidad, el actor ha trabajado en producciones como ‘Las Muñecas de la Mafia’, ‘Lady, la vendedora de rosas’, ‘Hasta que te conocí’, ‘El Señor de los Cielos’, y muchas más, asimismo, en los últimos años también ha trabajado en diversas obras de teatro.

Pero el motivo por el que Julián Román es noticia en estos momentos es porque recientemente estuvo de invitado en la emisora ‘Tropicana’, donde no solo hablo de las injusticias que enfrentan los actores en Colombia, también recordó un momento jocoso por allá en la época de Los Reyes.

¿Por qué Julián Román fue telonero de Daddy Yankee?

“¿Usted sabe que yo le abrí a Daddy Yankee?”, expresó en la entrevista, “pero la puerta”, le contestó uno de los presentes, entonces ahí prosiguió a contar la historia de cuando fue telonero del reggaetonero puertorriqueño en Bogotá.

“A nosotros nos llaman y nos dicen que sí, que el man aprobó, y me llaman, nos vamos para el Campín, 50 mil personas, yo solo tenía una canción, esa (Diosa Coronada). Yo me cambio, que no sé qué, y de pronto llegan, que el mánager, o la mánager, que creo era la esposa, que no, que él no va a salir, tenía toda la razón porque el man decía: ‘¿quién es Leo Reyes? ¿quién es Julián Román? ¡¿Quién es?!’. Y yo feliz me empiezo a cambiar y llega el productor y dice: ‘no, papá, ya está la móvil ahí, ya están las cámaras, a cantar’, y salgo yo, maric… me van a chiflar y arranco ‘la Pilarica…’, y todo el estadio empieza a gritar, y claro, como a mí se me olvidaba de los nervios yo lo único que hacía era como los cantantes que dicen: ‘¡ustedes!’. Todo el estadio cantándose esa vaina, termino, y todo el estadio: ‘¡Otra! ¡otra!’”.

@tropicanacolombia Increíble historia 😆🤣🤣 . El día en que Leo Reyes y su “Diosa Coronata” le abrieron el concierto a Daddy Yankee. “Pégueleee” . CómoAmanecióBogotá Tropicana Bogotá Radio Humor JulianRoman Actor LosReyes LosTresCaines RcnTv EdgardoRoman GustavoPetro Twitter Politica Activismo PreguntasYRespuestas Qanda Anecdota Farandula Famosos DaddyYankee DiosaCoronada LongerVideos fypシ ♬ sonido original - Tropicana Colombia

En ese momento los locutores de la emisora le empiezan a decir que él era como Greeicy, que supuestamente tiene solo una canción y le preguntan que qué pasó, entonces Román agregó: “Me la echo por segunda vez, me la echo por tercera vez, cinco veces, ya iba para la sexta cuando aparece un tipo gigante de seguridad de Daddy Yankee y pa’ fuera, me saca del escenario”.

Todos quedaron impactados con el relato del hijo de Edgardo Román, y para concluir la historia él dijo: “Me acuerdo que en ese concierto el man estraba en una moto gigante blanca con las bailarinas atrás, era una nota”.