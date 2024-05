Julio César Herrera también reveló secreto de Yo soy Betty, la fea: “Sufrí mucho”

Yo soy Betty, la fea, es considerada una de las mejores telenovelas de la historia, no solo por el enorme éxito que tuvo en Colombia, sino también por su popularidad a nivel internacional. Fue emitida en más de 180 países y doblada en más de 25 idiomas. En aquella producción, muchos actores destacaron, entre ellos Julio César Herrera, quien con su carisma dio vida a uno de los personajes más queridos, el mensajero Freddy Contreras.

Freddy Contreras, el mensajero de Ecomoda, es recordado no solo por su relación amorosa con Aura María, sino también por ser uno de los personajes más graciosos, robándose la atención de los televidentes en muchas ocasiones. Ahora, con el regreso de Yo soy Betty, la fea, 20 años después, muchos de los actores han revelado algunas situaciones que vivieron durante la realización de la telenovela.

Julio César Herrera y la escena más complicada que tuvo que grabar

En una charla con Natalia Ramírez, recordada por su papel de Marcela Valencia en la telenovela, en su canal oficial de YouTube, Julio César Herrera recordó uno de los momentos más duros que vivió durante el rodaje de la exitosa telenovela de Fernando Gaitán. Esto fue debido a la grabación de una escena muy complicada que tuvo que realizar.

El actor mencionó que la escena más difícil que grabó en la telenovela fue una en la que tuvo que llevar a Betty, interpretada por Ana María Orozco, a entregar unos documentos a un club donde Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) estaba practicando equitación. Herrera comentó que sufrió mucho durante este rodaje.

“La escena que no me gustó, no por mala, lo que pasa es que sufrí mucho. Fue en exteriores. La hicimos en agosto de 1999. Era esa escena en la que ‘Freddy’ tenía que llevar a ‘Betty’ a llevar unos papeles a ‘Don Armando”, aseguró Herrera, que reveló que su estrés fue porque tuvo que manejar una motocicleta en exteriores, mientras llevaba a Ana María Orozco.

“La primera vez se me cayó la moto, la segunda vez los papeles, era un desastre, estaba sudando horrible. Era la primera escena que hacía en un papel importante que me daban (...) era un papel que me había ganado”, afirmó. Incluso el actor comentó que alguien de producción cuestionó la razón por la que contrataban actores tan jóvenes que no tenían experiencia, aunque finalmente la escena salió muy bien.