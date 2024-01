Jurados de ‘La Voz Kids’ quedaron impactados con uno de los talentos: ¿Quién fue?

Caracol Televisión anunció el regreso de La Voz Kids y en este 2024, el objetivo es seguir apoyando el talento de los niños y jóvenes del país.

Los entrenadores de esta versión son Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek, quienes acompañarán a los participantes en el camino a cumplir sus sueños.

Jurados de ‘La Voz Kids’ y su sorpresa con una de las participantes

El concurso de talentos ha dejado en evidencia el talento de varios niños que hoy por hoy, le apuestan a su sueño de ser músicos y lograr dar a conocer su voz en varios rincones del país.

En el segundo capítulo del programa, una de las niñas que brilló en el diamante de la voz fue Helen de los Ángeles, una pequeña nacida en Santa Marta que dejó boquiabiertos a todos con su voz.

“El que me enseñó a cantar fue mi papá, él es un luchador, se iba a cantar y llevaba el trabajo a la mesa y ni hablar de mi mamá”, empezó diciendo la joven al hablar de su familia y de dónde viene.

Al hablar de su amor por la música y de por qué se presentó a ‘La Voz Kids’, Helen dijo: “Cuando canto me siento en el cielo, me siento con creatividad, me siento en otro planeta la verdad cada vez que canto”.

Teniendo eso en la cabeza y en su corazón, la pequeña salió a cantar al diamante nada más y nada menos que ‘Marinero de luces’, una canción de la española Isabel Pantoja.

Cuando inició con fuerza y con un tono perfecto, los jurados de ‘La Voz Kids’ inmediatamente se mostraron asombrados, pues su voz parecía de una mujer más grande y madura.

Inmediatamente, Andrés Cepeda y Greeicy se dieron la vuelta para ver a la pequeña que los dejó boquiabiertos con su interpretación.

No contenta con ello, hacia el final de la canción, el mexicano Alex Syntek también se dejó contagiar por el ritmo español y se dio la vuelta.

“Qué voz tienes, la verdad me conquistó tu voz, es una cosa muy especial es como de un alma vieja, es milenaria”, empezó destacando Syntek.

Al tiempo, Greeicy destacó “siento que tenés todas las herramientas que necesita un artista que se pare en un escenario, lo vi, me enamoró ese chorro de voz y el control que tienes de ella. Es demasiado delicioso escucharte cantar”.

Por su parte Andrés Cepeda destacó que la joven estaba “llena de arte” y que su voz y estilo flamenca era única.

Luego de escuchar a los tres jurados, Helen de los Ángeles decidió irse con el equipo del mexicano Alex Syntek quien le dijo que le sacaría mucho provecho al don que tenía para cantar.