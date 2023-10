Jurados de MasterChef dieron clases magistrales pero ¿Cuánto cuestan realmente?

Aunque el capítulo de MasterChef de este 3 de octubre, empezó mucho más tarde, debido a una alocución del presidente Gustavo Petro, los televidentes se conectaron tan pronto dio inicio, pues fue un episodio muy especial.

Te puede interesar: ¿Cuándo es la final de ‘MasterChef Colombia’? Prográmate para conocer al ganador

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Los semifinalistas recibieron de manera privada una clase con cada uno de los chefs, en la que les enseñaron una receta exclusiva de cada uno, y les dieron el paso a paso para que pudieran cumplir con un nuevo reto.

¿Qué pasó en MasterChef?

Teniendo en cuenta que Jorge Rausch, Christopher Carpentier y Nicolás de Zubiría les enseñaron sus secretos y una receta a cada participante, cada uno tuvo que replicar la preparación de cada chef, por decisión de la suerte.

Con 60 minutos y la despensa abierta, el reto individual puso a sudar a cada famoso que hace parte de esta etapa.

En esta nueva semana, los concursantes se ganarán un puntaje para lograr llegar a la final, por lo que la presión y ansiedad en cada concursante fue más grande.

Masterchef Fotografía por: Instagram @chriscarpentier

Aunque algunos televidentes tomaron apuntes -igual que los famosos- de cada receta que enseñaron, otros se preguntaron en las redes, ¿Cuánto cuesta realmente una clase personalizada por cada uno de los chefs?

El primer chef que empezó en acción fue Nicolas de Zubiría, quien de acuerdo con sus redes sociales, en especial su perfil de Facebook, sus clases o cursos, pueden estar entre 200 mil a 400 mil pesos. En una de sus más recientes publicaciones en esta red social, el experto en cocina le respondió a un usuario una duda sobre una clase dada en septiembre: “Hola, cuesta 296.000 hasta el 1 de septiembre, aprovecha esta gran oferta. Saludos”.

Por otro lado, aunque no hay datos fijos sobre el posible costo del chef chileno Christopher Carpentier, puede estar sobre el mismo valor, entre 200 mil a 300 mil pesos por clase.

Pero si lo que se quiere tomar es una clase con el querido Jorge Rausch, y aprender no solo de algunos platos, sino de realizar salsas y ciertas recetas claves para sorprender en alguna presentación, en su página web aparecen los valores.

De acuerdo con la web Cocinaconrausch, actualmente está realizando un curso de cocina, el cual tiene un costo en pesos colombianos de $573.300.

“Si me están vendiendo en este momento es porque resulta tan interesados en la cocina pero no tienen las herramientas suficientes para hacer el plato que que sueñan. En este curso vamos a ver no solamente recetas, vamos a aprender un poco de las técnicas vamos a aprender a razonar en la cocina y más”.