Karen del Desafío insulta a Natalia y luego le pide perdón tras llamarla “la moza”

Todas las noches, en Caracol Televisión, es posible ver el Desafío XX. Es una competencia en la que los participantes miden sus capacidades físicas y mentales a través de una serie de pruebas preparadas especialmente para ellos.

Son tres los equipos los que en este momento conforman el programa: Alpha, Beta y Omega. Cada uno cuenta con una casa en la que pueden convivir, por lo que los dramas tampoco hacen falta en cada episodio.

En el más reciente capítulo del famoso programa se dio una pequeña discusión por un comentario que se le salió a Karen, la capitana de Alpha, hacia Natalia, su compañera de equipo. ¿Qué fue lo que dijo? Acá te contamos.

¿Qué pasó entre Karen y Natalia del ‘Desafío’?

En medio de una distendida conversación sobre la familia en Alpha, al final del capítulo 41 del Desafío, se produjo un tenso episodio protagonizado por Natalia, Kevyn y Karen.

Mapi afirmó con rotundidad que la relación entre ellos los dos primeros impedía cualquier tipo de hermandad, opinión que compartieron los demás miembros del equipo morado. Los posteriores comentarios, sin embargo, hirieron profundamente a la exintegrante de Gamma.

Karen, con ánimo jocoso, sugirió que su compañera podría ser “la moza” del excapitán de Beta. Este comentario no fue bien recibido por la aludida, quien, con sarcasmo, respondió que la broma le había parecido muy divertida, añadiendo un irónico “qué risa”.

Consciente del impacto negativo de sus palabras, la capitana de Alpha se apresuró a rectificar: “no, la novia”. Sin embargo, Natalia, aún molesta, le respondió que ya había comprendido sus intenciones y que, a pesar de las disculpas, “lo dicho, dicho está”.

Karen aclaró que su mensaje no tenía la intención de ofenderla. Más tarde, ambas se encontraron en el baño, donde la joven de Girardot volvió a disculparse, pero al parecer no obtuvo la respuesta que esperaba.

“No me gusta que me digan eso y créeme que es imprudente. Que te sirva para la vida, porque tú no sabes con tus palabras cómo puedes herir a alguien más”, explicó la entrenadora.

“El hecho de que lo digas me recordó que me estoy equivocando... me estoy sintiendo muy mal (…) ten cuidado con las cosas que dices, para mí no es nada fácil”, añadió Natalia.