Karol G llevará su energía al escenario de los MTV Video Music Awards 2024

Vuelven los MTV VMAs en su 40º edición. Evento que cada año se encarga de premiar a los mejores vídeos musicales y artistas de la industria. La alfombra roja se prepara para recibir a las estrellas más brillantes, mientras que los fans esperan conocer a los ganadores de la noche. Un evento que se celebra desde 1984 en el que se premian a los artistas más creativos en sus videos musicales, en diferentes categorías.

¿Cuándo son los MTV Video Music Awards 2024?

Los MTV VMAs 2024 se presentarán el 11 de septiembre a las 8 de la noche, hora Colombia, y se podrá disfrutar por el canal de MTV o la plataforma de Pluto TV.

¿Dónde son los MTV VMAs 2024?

Este año la cita musical tendrá lugar en el UBS Arena, ubicado en Long Island (Nueva York).

Artistas que cantarán en los MTV Video Music Awards 2024

Como es costumbre, diferentes artistas se presentarán en el escenario, ofreciendo actuaciones que impresionarán a todos. Millones de fans alrededor del mundo sintonizarán MTV para vivir esta experiencia única y apoyar a sus artistas favoritos.

Representando a Colombia, Karol G se presentará en vivo en el escenario de los MTV VMAs 2024. La acompañarán cantantes como Annita, Raw Alejandro, Shawn Mendes, Camila Cabello, y más que ya están confirmados y los que faltan por anunciar.

Karol G en los MTV Video Music Awards 2024

Recientemente, la cuenta oficial de los MTV Video Music Awards confirmó que Karol G será una de las principales artistas que se presentarán en la gala. La bichota se presentará por segunda vez en el evento luego de haber participado por primera vez en el 2023, demostrando así su creciente influencia en la industria musical.

Y, eso no es todo, la artista colombiana también hace parte de los nominados en la categoría “Mejor latino”. Con el video musical de “Mi ex tenía razón”. Por lo que se sospecha que esta será la canción que cantará en vivo. Aunque todavía no es confirmado, lo que sí se sabe es que su presentación será de las más esperadas de la gala.