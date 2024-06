Karol G confesó que usa perfume de hombre. Esta es la razón por la que lo usa

Karol G se ha caracterizado por marcar tendencias en la moda y ha logrado posicionar un estilo icónico, el cual ha sido seguido por millones de sus fanáticos. Por esta razón, cada vez que habla de moda, accesorios o estilo, muchos prestan atención. Recientemente, realizó una confesión que dejó a más de uno sorprendido.

La Bichota, como también se le conoce, se encuentra realizando su gira mundial y actualmente está en Europa. Desde allí dio a conocer la noticia de que sería portada de Vogue, donde tuvo la oportunidad de hablar de varios aspectos de su vida personal y realizar algunas confesiones inesperadas para sus fanáticos.

Karol G reveló que usa perfume de hombre

En la charla que Karol G sostuvo con Vogue, pudo abordar muchos temas de su vida personal. Una de las preguntas que le hicieron fue sobre el perfume que usaba. Aunque la colombiana no reveló cuál era exactamente, sorprendió al mencionar que era un perfume diseñado originalmente para hombres.

“Algo que definitivamente tiene que estar en mi bolsa, no me puede faltar ni a mí ni a mis amigos, siempre tengo que tener cerca el perfume”, comentó la cantante mientras mostraba el perfume a la cámara. Lo que llamaba aún más la atención era que estaba completamente cubierto con cinta aislante para ocultar su identidad.

La cantante colombiana explicó: “Yo lo tapo con gaffer (cinta) solamente para que no sepan que perfume uso. Pero me aplico perfume todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar, hasta en los cambios que tengo para el show, me baño en perfume y salgo al show”.

“Huele a hombre, no soy de olores de fruticas o dulce, la verdad hace como nueve años uso el mismo, es perfume de hombre y huele al cielo y a los mismísimos dioses”, afirmó La Bichota.