Karol G confirmó inesperada colaboración con otro artista y no será en reguetón

Ya es usual que Karol G sorprenda a sus fanáticos, ya que no teme incursionar en nuevos géneros musicales. Prueba de esto se demuestra en su último álbum, “Mañana será bonito”, donde incluyó canciones con sonidos que no eran comunes en su estilo. Un ejemplo de esto es la canción “Mi ex tenía razón”, en la que apostó por la música regional mexicana.

Sin embargo, la cantante colombiana no se detiene. Aunque actualmente se está tomando un descanso antes de iniciar su gira por Europa, también ha aprovechado estos días para adelantar algunos nuevos proyectos musicales. La Bichota, como también se le conoce, realizó una publicación en sus redes sociales donde dio a conocer su nueva apuesta, en la que estará acompañada por uno de los cantantes más reconocidos del país.

Karol G sorprendió a sus fanáticos con su nuevo proyecto

Aunque han pasado más de tres meses desde que lanzó su última canción, llamada “Contigo”, ahora todo parece indicar que su próxima canción estará muy lejos de los ritmos de reguetón que la consolidaron como una de las grandes exponentes de este género. Así lo dio a conocer en su más reciente publicación, confirmando que su próximo proyecto musical será un vallenato y que lo realizará de la mano de Silvestre Dangond.

En sus redes sociales, Karol G confirmó que recientemente grabó un vallenato junto a Silvestre Dangond, lo cual tuvo un enorme significado para ella, ya que era algo que había querido hacer desde hacía mucho tiempo. Asimismo, confirmó que este nuevo tema musical estará cargado de sentimiento y seguramente tocará las fibras de sus seguidores.

¡Nadie sabe lo que significa esto para mí! Ayer estuve en el estudio trabajando con Silvestre Dangond en una canción que nos tiene enamorados a ambos, que nos exige a ambos y lo más importante que representa la casita, Colombia! Qué Vallenato tan Rico… pa llorar, pa sentir, pa vivir! Qué viva la música! Qué vivan las cosas que podemos sentir con ella y las que podemos hacer sentir por medio de ella ! Ay ay ayyyyyyy GRACIAS por esta invitación Silvestre!! QUÉ MOMENTO”, afirmó la colombiana.

Esto, como era de esperar, generó una enorme expectativa entre sus seguidores. “Como siempre tú sacándola del estadio, no sé cuál es, pero tengo la convicción de que lloraré con la canción”, “No sabía que necesitaba este dúo hasta que veo estás imágenes”, “A ti todo te sale bonito”; “Mis oídos necesitan escuchar esa canción YA MISMO”; “El junte que más me encanta”, entre muchos otros.