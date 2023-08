Karol G en Medellín: la cantante habló de su concierto en la capital de Antioquia

Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, es una de las artistas que más reconocimiento tiene en la actualidad. La colombiana ha logrado conquistar varios escenarios alrededor del mundo con la letra y el ritmo de sus canciones.

Por lo anterior, todos los seguidores de la también conocida como ‘La Bichota’ están atentos a lo que se viene en su carrera profesional. Hace poco, logró ser tendencia con el lanzamiento de su más reciente álbum Mañana será bonito (Bichota season).

Ahora, todos están a la espera que su gira musical pase por Colombia para lograr cantar, desde el país que la vio nacer, aquellas canciones que la han puesto en los primeros lugares de las artistas más escuchadas del momento.

Karol g

Concierto de Karol G en Medellín

Los fanáticos de Carolina están a la espera del anuncio de la fecha en la que Karol G llegará a cantar a la capital de Antioquia. Cuando anunció su tour, Medellín aparecía sin día, por lo que muchos dudaron de su presentación allí.

Alrededor del tema se han hecho muchas especulaciones, sin embargo, ninguno ha sido confirmado. Lo único que se sabe es lo que la misma Karol ha puesto en sus más recientes historias de Instagram.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en la red social, le cuestionaron a la cantante: “¿Cuándo confirmas concierto en Medellín? Ojalá sean varias fechas y no solo una”.

Es una pregunta que muchos se han hecho y aunque se esperaba una gran respuesta, lo cierto es que la contestación fue un poco etérea. “Ay Medallo, si supieras”, fue lo que escribió la intérprete de Provenza.

Acompañado de su respuesta están varios emojis de corazones en llamas y la foto de un gato con una burbuja en su nariz. En las mismas historias confirmó que tendrá un concierto en España, lo que tiene emocionado a más de un fanático.

Karol G y Feid: ¿Qué dijo sobre el cantante?

Carolina vuelve ser portada y esta vez, de uno de los medios más emblemáticos de la música. Allí, en la cubierta, se le puede ver con el cabello suelto en su color rosa. También, está vestida de negro y sosteniendo lo que sería un tiburón de metal.

En su entrevista, la intérprete de Amargura decidió hablar de su relación con Feid y de cómo se volvieron a hablar, hasta llegar al punto de gustarse.

En su relato, la paisa aseguró que duraron un tiempo sin hablar e incluso llegaron a alejarse mucho, pero después todo cambió.

“Nosotros estuvimos mucho tiempo que no hablamos, que no sabía nada de él”, afirmó Karol frente a las preguntas realizadas por una periodista de la revista. No obstante, señaló que volvieron a tener contacto y retomar su amistad, luego de que lo invitó a ser su telonero en el Bichota Tour.

Según lo señalado por Rolling Stone, aunque la cantante no quiso confirmar o referirse con más detalles a esto, sí destacó que sí tendría de fondo de pantalla en su teléfono celular, una fotografía del intérprete de Ferxxo 100, un día tomando el sol en la playa.