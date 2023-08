¿Karol G es arrogante? Julio Correal dio polémicas declaraciones sobre la cantante

Gracias a su carrera, con los años Karol G ha logrado congregar una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, siendo una de las artistas que más brilla en los escenarios, redes sociales y medios de comunicación.

Justamente por eso, ha logrado llegar a lugares impensables con su música, estilo, banda y por supuesto, su familia, quienes han sido un pilar indispensable en la carrera de la colombiana.

Karol G y Julio Correal: Así fue su primer encuentro

Recientemente se conoció una entrevista que dio el empresario en la que habló de Karol G y narró cómo fue la primera vez que se conocieron.

En el video, Correal confesó que no le gustó mucho trabajar con la paisa y que incluso en ese encuentro Anuel AA aún estaba con ella.

Julio Correal sorprendió al dar declaraciones de Karol G y la primera vez que la conoció. Esto dijo el empresario. Fotografía por: ARCHIVO VEA

En el diálogo dijo que contrató a la ‘Bichota’ para que diera unos conciertos cuando apenas estaba empezando a tener reconocimiento.

Sin embargo, surgieron varios inconvenientes a la hora de convivir con la paisa. Según lo detallado por él, el problema surgió en parte, por culpa de Anuel, quien para ese momento estaba iniciando su relación con la colombiana.

En la conversación con Julián Otálora, dijo: “Cuando yo la llevé era otra persona diferente, me cayó como un c**o la verdad”.

Señaló que para ese momento tanto ella como su mánager eran demasiados novatos y eso las llevó a que no cumplieran a cabalidad con los horarios del show en el festival al que estuvo invitada.

Además, sorprendió al llegar con su expareja pidiendo que debían pagarle 5 mil dólares por su aparición a pesar de que este no estaba dentro del contratado.

“El artista debe ser respetuoso con los horarios. El manager era un inexperto, me llegó con Anuel al hotel (…) Diez minutos, quince minutos, media hora y no bajaba la vieja y le pegué un put*adón a ella y al mánager, le dije ‘tenías que subirte a las 7:40 p.m. son las 8:00 p.m., igual te vas a bajar a las 9:00 p.m., ¿te vas a subir o no te vas a subir?”, reveló.

No obstante, Julio Correal destacó que ya la había perdonado por esa situación. “Ya la perdoné (...) cuando veo la hora subí y le dije: ‘Mira Karol, tu tenías que subirte a las 7:40 y te tenías que bajar a las 9:00; son las 8:00 p.m. e igual te vas a bajar a esa hora, no te voy a dar más tiempo”, contó.

Destacó que igual entendía que era inexperta y que si llega a ver esto ahora “va a decir ‘claro qué pena contigo Julio, qué experiencia tan hij0p@!”.

Finalmente, reveló que Karol sí se subió al escenario y cuando llegaron las nueve Julio le hizo señas para que cantara una canción más, ya que ella había asegurado que supuestamente la producción no le iba a permitir cantar una canción más “entonces cantó la cama, se bajó mareada, se empu!t0 y se fue”.