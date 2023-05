Karol G es portada de ‘ELLE’, esta vez, sin ningún retoque en sus fotografías

Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, es una de las artistas más reconocidas de la música urbana. Es una de las mujeres que más éxito ha tenido en este estilo musical, pues ha logrado llenar estadios con la letra de sus canciones.

Por lo anterior, es una de las que más seguidores ha congregado en sus redes sociales y una de las que más se habla en los medios de comunicación. Incluso, recientemente ha logrado ser portada de varias publicaciones y fue invitada al famoso programa Saturday Night Live.

Ahora, logró llegar a la primera página de una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos, lo que, nuevamente, la volvió tendencia en el ciberespacio.

Karol G es portada de ELLE

Durante las últimas semanas la intérprete de Mañana será bonito ha logrado llegar a los primeros puestos en las plataformas digitales con el lanzamiento de su último álbum y grandes colaboraciones que tiene en cada una de sus tonadas.

La antioqueña recientemente anunció que hará una gira con su álbum 'Mañana será bonito'. Fotografía por: Instagram @karolg

Esto ha logrado que sea la portada de una de las revistas de moda más reconocidas del mundo. Se trata de ELLE para su edición americana de junio y julio.

La artista paisa compartió en su perfil de Instagram las fotos de la sesión y se mostró muy agradecida con la oportunidad. En la descripción escribió:

“Estos días han sido locos, lindos, especiales y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar. Gracias ELLE por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto y por este día que disfrutamos tanto. Pdta: foto 8 MI FAVORITA! Y la tuya???”.

La publicación de Karol G ya cuenta con más de 2 millones de ‘me gusta’ y más de 25 mil comentarios entre los que se puede leer: “Tienes un rostro bello”, “Te amoooo tanto mi Bichota”, “Dios mío Karol tú eres de otra galaxia”, y “Me encanta la diferencia de una foto sin millones de Photoshop”.

Cabe resaltar que varios de los fanáticos destacaron que los retoques que se pudieron hacer en la posproducción de las fotografías no fueran tan evidentes como le pasó hace unos meses cuando fue portada de la revista GQ.

Para ese entonces, con unas palabras cortas pero muy concisas, la cantante de TQG mostró su inconformidad con la evidente edición que le realizaron a la fotografía usada para la portada de la revista.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, empezó escribiendo.

Después continuó diciendo “agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.