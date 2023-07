¿Karol G estará en Medellín?: Se filtró posible fecha de su concierto

Karol G sigue marcando tendencia. La cantante colombiana ha logrado cautivar el mundo entero con su música, ha conquistado una gran diversidad de escenarios y ha logrado recibir premios en homenaje a su talento.

Recientemente, la colaboración de ‘La Bichota’ con Shakira causó conmoción en la opinión pública, pues los fanáticos añoran verlas juntas en un escenario en algún momento. Sin embargo, lo que se conoce hasta ahora es que la paisa está trabajando muy fuerte en su tour.

¿Karol G en Medellín?

El pasado 27 de abril, la intérprete de ‘Amargura’ confirmó que sí realizará gira este 2023. ‘Mañana será bonito’ es el álbum más reciente de la artista, quien se dedicó a hacer cada canción muy personal y con ritmos diferentes con los que sus fanáticos se identificaron e hicieron tendencia.

“Yo se que había dicho que no … pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes NO ME AGUANTÉ. #MañanaSeraBonitoTour es una realidad”, fueron las palabras que usó Karol para anunciar su gira junto con un video gracioso y tierno al tiempo.

Días atrás, con ánimo de dar una crítica a la administración del estadio Atanasio Girardot el periodista deportivo César Augusto Londoño publicó en sus redes el listado de conciertos programados para realizarse en Medellín.

Allí en la lista se resaltaban artistas grandes como J Balvin, Feid, Raw Alejandro y por supuesto RBD, cantantes que hoy por hoy convocan mucho más público a sus shows en vivo que antes.

Adicional, hay una fecha en la que aún no se cuenta con ningún artista, pero que ya estaría confirmada su fecha al aparecer como “artista internacional”.

Teniendo en cuenta ello, este 10 de julio hay revuelo en las redes sociales, debido a una empresa que maneja información de conciertos, pues esta fue la encargada de revelar la muy posible llegada del tour de la ‘Bichota’ a su tierra natal.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la compañía publicó un post cuestionando si todos los fanáticos cabrían en el concierto.

“Medellín, prepárate que lo que estamos preparando no cabe en este anuncio”, dice en la letra chiquita del post.

Según la lista conocida por el periodista Londoño, lo más seguro y a lo que apuntan varios usuarios de las redes, es que Karol G llegue a Medellín entre los días 9 de noviembre al 14 de noviembre, ya que estas son las fechas que según la lista de conciertos son las que dice “presentación artista internacional”.

Por el momento, ni la artista ni su equipo de prensa ha dicho algo sobre el tema, por lo que las especulaciones en las redes continúan.