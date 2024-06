Karol G estrenó nueva canción: letra completa de ‘Si antes te hubiera conocido’

Karol G, nombre artístico de Carolina Giraldo Navarro, es una cantante y compositora colombiana que ha revolucionado la escena musical urbana. La nacida en Medellín se caracteriza por hacer música con una mezcla de reguetón, pop latino y trap.

En la actualidad, la antioqueña no ha parado de cosechar éxitos. Algunos de sus temas más populares son TQG (con Shakira), Tusa (con Nicki Minaj), Bichota y Provenza.

La cantante sigue innovando en el mundo de la música y ahora ha lanzado un nuevo tema musical que promete ser un hit en los próximos meses. Se trata de Si antes te hubiera conocido. ¿Ya la escuchaste? Acá te dejamos la letra completa.

Karol G es una de las artistas más queridas del momento. Fotografía por: Instagram @karolg

Letra de ‘Si antes de te hubiera conocido’ de Karol G

Con un ritmo tropical llegó la nueva canción de la ‘Bichota’. Si quieres cantarla a grito herido, acá te dejamos la letra completa extraída de Genius:

[Intro]

¿Qué lo qué?

Estamos a rulay

Empezó el verano

Fuego

[Coro]

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente, estarías bailando esta conmigo

No como amigos

[Post-Coro]

Sino como otra cosa

Usted cerca me pone peligrosa

Por un besito hago cualquier cosa

La novia suya me pone celosa y aunque es hermosa

¡Ey!

[Pre-Coro]

No te va a tratar como yo

No te va a besar como yo

No está tan rica así como yo

Ella es tímida y yo no

Con estas ganas que tengo yo

Me atrevo a comerme a los do’

Hoy estás jangueando con ella

Pero (Mmm) después tal vez no

[Coro]

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente, estarías bailando esta conmigo

No como amigos, ey

¿Qué hubiera sido?

Ay, si antes te hubiera conocido

Seguramente, estarías bailando esta conmigo

No como amigos, ¡ey!

[Verso]

Y yo te veo y no sé cómo actuar

Bebé, pa’ conquistarte que me pasen el manual

Espero lo que sea, yo no me voy a quitar

Tengo fe que esos ojito’ un día me van a mirar

Yo me caso contigo

Mi nombre suena bien con tu apellido

’Toy esperando el primer descuido

Pa’ presentarte como mi marido

Yo me caso contigo

Mi nombre suena bien con tu apellido

’Toy esperando el primer descuido

Pa’ presentarte como mi marido

No has entendido que

[Pre-Coro]

No te va a tratar como yo

No te va a besar como yoNo está tan rica así como yo

Ella es tímida y yo no

Con estas ganas que tengo yo

Me atrevo a comerme a los do’

Hoy estás jangueando con ella

Pero (Mmm) después tal vez no

[Coro]

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido (Ey, ¿cómo?)

Seguramente, estarías bailando esta conmigo

No como amigos, no, no, no

Ey, ey, ey

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Que hubiera sido

Si antes te hubiera conocido