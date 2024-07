Karol G hizo súbito anuncio al finalizar su gira: “Momento de cerrar un capítulo”

Karol G, se encuentra en medio de su exitosa gira mundial ‘Mañana Será Bonito’, un espectáculo vibrante y empoderador que ha cautivado a millones de fanáticos alrededor del planeta.

Con su característico estilo urbano y sus letras llenas de fuerza y positividad, Karol G ha logrado consolidarse como una de las artistas más importantes del panorama musical actual.

¿Qué pasó con Karol G?

En la gira Mañana Será Bonito hizo un recorrido por los grandes éxitos de la carrera de Karol G, desde sus inicios con temas como “Tusa” y “Bichota”, hasta sus más recientes lanzamientos como “Provenza” y “Amargura”.

Sus shows han estado llenos de energía y baile, con coreografías impecables y un despliegue visual impresionante.

Cada una de sus presentaciones, han sido un éxito rotundo en todos los lugares donde se ha presentado. La gira ha agotado entradas en las principales ciudades del mundo, y ha recibido críticas muy positivas por parte de la prensa y el público.

Teniendo en cuenta ello, este 12 de julio la artista hizo un anuncio que ninguno de sus seguidores se imaginó recibir.

A través de su cuenta de Instagram, la artista se despidió de su gira ‘Mañana será bonito’, con la que ha recorrido el mundo, llenando estadios y poniendo a cantar en español a muchos fanáticos que no manejan el idioma.

“Empecé muchas veces este mensaje y sólo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro. Ha llegado el momento de cerrar un capítulo inolvidable en nuestras vidas. Este álbum más que canciones, ha sido un viaje de superación, de ganas, de motivación y una curita para el alma. Cada estadio que pisamos vibró a la par de esas emociones tan lindas que cada uno de ustedes trajo y nosotros tuvimos la oportunidad de llenar miles de corazoncitos alrededor del mundo”, empezó diciendo.

Después agregó: “El tiempo ha llegado y quiero que lo celebremos juntos! Este 23 de Julio, nuestro último concierto, lo transmitiremos a través de mi canal de YouTube, en tiempo real, para que TODOS, en cualquier parte del mundo, puedan verlo y celebremos esto tan lindo que juntos construimos. Díganle a sus amigos, junten a sus familiares, que sepa todo el barrio, que cierren la cuadra… pero esta fiesta se celebra en familia y por todo lo alto !!!”.

Finalmente, escribió: “Gracias por hacer parte de este viaje que sin mentir, me ha regalado LOS MOMENTOS MÁS INCREÍBLES E INOLVIDABLES DE MI VIDA! Los Amo mucho y nos vemos este 23 🌈✨MAÑANA SERÁ BONITO FOREVER”.

Karol G se ha convertido en un verdadero fenómeno global. Su música ha traspasado fronteras y ha conquistado a millones de personas en diferentes culturas. La gira ‘Mañana Será Bonito’ es una prueba más de su talento y su capacidad para conectar con la gente a través de su música.