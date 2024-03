Karol G oficializó su relación con Feid: subió una foto y hasta hubo un beso

Karol G tuvo un excepcional 2023, en el que sus proyectos musicales y giras fueron un completo éxito. Además, se consolidó como una de las exponentes más influyentes del género urbano a nivel mundial, lo que la llevó a ser nombrada Mujer del Año por Billboard, un reconocimiento muy especial para ella y que celebró en compañía de Feid.

El rumor sobre la relación amorosa entre Karol G y Feid ha ido en aumento a lo largo de los últimos años. Fotografías que los mostraban tomados de la mano, videos grabados por sus seguidores donde aparecían juntos y versiones de la prensa confirmaban lo que para muchos ya era una realidad; sin embargo, ninguno de los dos había querido confirmarlo... hasta ahora.

Karol G confirma su relación con Feid

La Bichota, como también se le conoce a Karol G, realizó una publicación en sus redes sociales en la que expresó el enorme significado que tenía para ella haber sido nombrada Mujer del Año por Billboard. Entre las fotografías que compartió con sus más de 68.3 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, hubo una que resaltó por encima del resto, aquella en la que aparecía tomada de la mano junto a Feid.

Karol G y Feid. pic.twitter.com/t3zYyOO2PP — Indie 505 (@Indie5051) March 8, 2024

La foto en blanco y negro muestra a Karol G muy sonriente, caminando tomada de la mano con Feid, quien responde con una expresión de felicidad. Muchos de sus seguidores destacaron la importancia de la publicación, ya que es la primera vez, desde que surgió el rumor de que estaban juntos, que la colombiana confirma que está saliendo con el también cantante.

Como si esto no fuera suficiente para confirmar su relación, el Ferxxo, como también se le conoce a Feid, publicó una historia en Instagram en la que compartió la foto de La Bichota y comentó: Queen of my life (reina de mi vida).

Feid subió a Karol G a sus stories, le dice ESTO. es algo tan simple pero un súper detallazo 🩷 pic.twitter.com/vH4OR17uIb — la vale🧚🏼‍♀️ (@_valeriagandara) March 7, 2024

Durante la celebración de los Billboard Women in Music Awards, en el momento en que la colombiana fue nombrada Mujer del Año, un asistente del evento capturó el instante en que Karol G le dio un beso a Feid. Como era de esperarse, aquellos que presenciaron este momento no ocultaron su emoción y respondieron con muchos gritos y aplausos.