Karol G rompió en llanto en pleno concierto en Guatemala, tuvo fuertes problemas

Karol G es una de las artistas más queridas de los últimos tiempos. Con el éxito de sus canciones e innegable talento, la ha llevado a que sea una de las mujeres más queridas del mundo y que se convierta en un ícono de la música urbana.

Gracias a su popularidad ha estado en boca de la opinión pública y ha protagonizado diversos titulares en los medios de comunicación con sus lanzamientos en la industria y por supuesto, con lo que pasa alrededor de su vida privada, sobre todo, cuando se trata de su vida amorosa.

¿Qué pasó con Karol G en Guatemala?

El ‘Mañana Será Bonito Latam Tour’ llegó a Ciudad de Guatemala. La artista antioqueña, de 33 años, vendió todas las entradas e hizo sold-out en Explanada Cardales de Cayalá y generó gran expectativa entre sus seguidores.

Sin embargo, esta vez su show no brilló como ella quería y como está acostumbrada a hacerlo, pues tuvo que superar varias trabas.

En pleno concierto y cuando ya estaba dándolo todo en la tarima, empezó a tener “problemas eléctricos” y rompió en llanto por este imprevisto.

Visiblemente afectada y con la voz entrecortada por verse limitada y en realidad no haber logrado cantar todas sus canciones como lo había montado, la paisa habló con la verdad a su público.

“Nos fuimos atrás porque se movieron los elevadores de energía de todo el escenario. No sé lo que está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar”, destacó Karol G.

Después agregó “ustedes vinieron a ver un ‘show’ y lo vamos a hacer. Sé que tenemos energía para la banda y tocar algunas canciones y así, mientras va volviendo, vamos a pasarla chévere”.

Mientras hablaba, sus fanáticos le mostraron apoyo con gritos y aplausos, dándole el mensaje de que entendían su explicación y lo mal que se sentía por lo sucedido.

Cabe mencionar que después de sus presentaciones en Guatemala, Karol G saldrá para El Salvador, pues el próximo 5 de marzo se presentará en el Estadio Cuscatlán.