Karol G hizo un cambio a su lujoso Ferrari: Esta fue la millonada que se gastó

Karol G en los últimos años ha logrado asentarse como una estrella de carácter internacional, a pesar de que el reggaetón era considerado un género apreciado solo en Latinoamérica, la verdad es que esta música ya rompió las fronteras hispanohablantes hace varios años.

La reggaetonera ha tenido un gran éxito en la industria, así lo demuestran las entradas agotadas a sus conciertos y el ser la primera colombiana en presentarse en Coachella, uno de los festivales musicales más importantes en el mundo.

Karol G y el cambio que le hizo a su Ferrari

Karol G ha ido creciendo de manera exponencial en su camino y ahora por cada uno de sus shows gana millones de dólares.

Teniendo en cuenta ello, la paisa ha logrado acumular el dinero para darse todos los gustos materiales que quiere, entre eso, su exclusivo carro Ferrari.

¿Cuánto cuesta el Ferrari que tiene Karol G?

Se trata de un Ferrari 812 GTS, el cual “tiene un valor de más de 353 mil dólares. Además, se trata de un modelo más o menos nuevo, pues fue lanzado en 2020”, según lo detallado por el medio El Comercio.

Por otro lado y de acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, la plataforma dedicada a estimar la riqueza generada por las personalidades del mundo del espectáculo, Karol G ha generado millones de dólares desde que se dio a conocer, con un total aproximado de 25 millones.

Por todo ello, la paisa ha mostrado su lujoso carro en contadas ocasiones, pues una de ellas fue durante su tour en Estados Unidos, en el que este, estaba flotando colgado de unos cables.

Para ese momento, el carro era color azul agua marina, el cual iba de la mano con su tono de pelo. Sin embargo, ahora la interprete de ‘TQG’, ‘Cuando me cure del cora’, ‘Gafitas’ y más, decidió cambiarlo de color.

Esta vez su elección estuvo guiada hacia el tono de pelo que lleva en este momento, el cual es rosado y a decir verdad le luce muchísimo.

Según la revista de autos TopGear, pintar un Ferrari “es sinónimo de precisión y calidad: desde el clásico color rojo hasta las nuevas tonalidades ofrecidas por el departamento Ferrari Tailor Made y que llenan las arcas de Maranello, ofrecen siempre la máxima tecnología al respecto”.

La web mencionada, también destacó que “Ferrari fue el primer fabricante en disponer de pinturas al agua en 2004, mientras que hoy se consiguen auténticas maravillas al combinar diferentes capas y texturas en un proceso que puede tardar mucho tiempo y cuyo precio puede superar los 30.000 euros. Sí, solo la pintura”.

Ante el cambio, varios seguidores no dudaron en dar su punto de vista a través de redes sociales: “Qué carrazo, me encanta”; “My bichota, me gusta mucho cómo quedó”; “Karol nunca dejando su estilo, amo eso, me encantó el cambio”; “No imagino cuánto le pudo costar pero quedó muy chévere”; “La que puede, puede”; “Chévere que se de sus gustos, para eso trabaja”; “Para eso trabaja duro, si muchos lo hacen por qué ella no”.

