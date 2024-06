Karol G se confesó sobre su salud mental: “He necesitado acudir a terapia”

Karol G está en uno de los puntos más altos de su carrera artística, gracias a su arduo trabajo en los últimos años. Ha consolidado grandes proyectos musicales que la han catapultado como una de las artistas más escuchadas a nivel mundial. El apoyo masivo de sus fanáticos se ha demostrado en la gira que está realizando, donde tuvo sold out en casi todos los países de América en los que se presentó.

Pese a su éxito, la colombiana también ha atravesado varios momentos difíciles y angustiantes durante la gira de Mañana Será Bonito. Ha tenido que lidiar con estas situaciones que le quitan tranquilidad; sin embargo, lo que muchos no saben es que ella tampoco descuida su salud mental. Por eso, acude a terapia y cuenta con la ayuda de una psicóloga para poder mantenerse en calma.

Karol G se confesó sobre su salud mental

La artista colombiana, que está realizando su gira por Europa, fue seleccionada para ser portada de la Revista Vogue. En la entrevista, tuvo la oportunidad de hablar sobre varios temas de su vida personal, incluyendo cómo ha podido lidiar con muchas de las situaciones complicadas que ha enfrentado.

Karol G aseguró que se ha sentido desconectada de ella misma y esto se debe a que en los últimos meses ha tenido una agenda muy apretada realizando muchas presentaciones en diferentes países.

“Cuando termino mis shows, trato de reconectarme conmigo un rato. Hacer balance de qué pasó, de cómo lo viví y de lo difícil que ha sido llegar aquí. Así, en vez de creerme la película, lo disfruto más desde el hecho de decirme a mí misma: ‘¡Wow! En qué momento, después de tantos años de perseguirlo, ahora por fin se nos está dando’”, afirmó la cantante.

La paisa comentó que una de las grandes dificultades que ha ido afrontando es estar lejos de su familia, pareja y amigos, por lo que en ocasiones es el público el que le da las fuerzas necesarias para seguir. “A veces, me presento con tristezas muy grandes al escenario y me bajo sanita, contenta, feliz, motivada”.

Asimismo, la cantante resaltó la importancia de cuidar su salud mental. Por esta razón, cada vez que lo necesita, acude a terapia y recibe ayuda de un profesional.

“He tenido momentos de mi vida en los que he necesitado acudir a terapia, tener una psicóloga con la que desahogarme. Con la que trato de entender por qué me siento así. Y, en ese aspecto, no me avergonzaría, el día de mañana, tener que decir que necesito una pausa, que necesito trabajar en mi mente o en mi corazón. Cuando lo he precisado, lo he dicho: ‘Necesito parar, necesito encerrarme, necesito llorar o necesito permitirme sufrir’”, afirmó.