Karol G se pronunció sobre “pelea” con Anitta y críticas de fans en Brasil

Karol G continúa generando tendencia, bien sea por sus canciones, videos, por sus apariciones en eventos sociales o por su cuerpo, pero sus seguidores siempre están pendientes de ella.

Lee también: Mafe Romero de ‘Lo sé todo’ contó la verdad sobre su salida del programa

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

La cantante paisa recientemente compartió con sus fans el anuncio de un nuevo álbum, aunque no es claro si es una nueva versión de ‘Mañana Será Bonito’, o hará parte de su gira, lo que sí es cierto es que llevará el título ‘Bichota Season’.

Karol G y Anitta: ¿Qué pasó entre las cantantes?

A pesar de que sus fanáticos en todo el mundo están atentos a las publicaciones que haga sobre su próximo tour, esta vez la paisa estuvo en boca de todos por otros motivos.

Tras su presentación en Lollapalooza, varios fans de la ‘Bichota’ en Brasil encendieron las críticas en redes por sus declaraciones sobre Anitta.

ANITTA. La estrella del pop y la música urbana brasileña asistió relajada sin dejar su sensualidad. Fotografía por: getty images

Durante una entrevista reciente, la intérprete se refirió a su lanzamiento más reciente el cual está cantado en portugués ‘Tá OK’.

Esta canción la hizo junto a Maluma, el productor brasileño Dennis y Kevin o Chris, sin embargo, el paisa no era el invitado desde un inicio.

En la entrevista reveló que cuando quiso hacer la canción, a la primera que llamó fue a la cantante Anitta para que la acompañara, no obstante, aseguró que le había dado una negativa por motivos de agenda.

Ante la viralización del video de la entrevista, la misma cantante decidió publicar un tweet hablando del tema y señalando que eso no había sido así: “Hola amores… Aquí Anitta… Esta situación por la que están enfadados conmigo… No es cierto… La información no es correcta. Pero me gustaría dejarlo. Te amo gracias”, escribió.

A partir de ese mensaje, las críticas hacia Karol aumentaron al punto de que los fans la llamaran “mentirosa”. Según lo detallado por Canal 1 “el malentendido se dio porque Karol G le pidió a Dennis que hablara con Anitta para que hiciera parte del remix, sin embargo, este le mintió y le hizo creer a la paisa que la mujer rechazó la oferta”.

Ante los mensajes negativos hacia las dos, de parte de los club de fans de las artistas, Karol decidió responder ese mismo mensaje en Twitter, con el fin de alivianar todo: Brasil, siento mucho este malentendido, solo amor para todos”, escribió la paisa.

Brasil, siento mucho este mal entendido ❤️‍🩹 Solo amor para todos !! ❤️‍🔥 — LABICHOTA (@karolg) August 4, 2023

Ante el mensaje, la reacción de varios usuarios de las redes fue apoyar tanto las disculpas de la colombiana como a Anitta: “Te amamos y siempre te apoyaremos, así como tú siempre apoyas a Anitta”; “Muchas gracias por esta parte, estaré escuchando esto para siempre”; “Eres una reina”; “No es tu culpa, Bebesita. ¡Brasil te ama!”; “La reina siempre actuando como tal… ¡Por eso tienes Brasil y toda Latinoamérica! Eres increíble, ¡bichota!”; “Tranquila, Brasil está contigo”.