Karol G impactó con nuevo look: “Jamás me la había imaginado así”

Sin duda, una de las mejores artistas de música urbana es Karol G. Gracias a éxitos como Tusa, Bichota, Mientras me curo del cora, Amargura, TQG, entre otras, la cantante antioqueña ha dejado en alto el nombre del país alrededor del mundo.

Además de triunfar como artista, la paisa también ha sido todo un referente en la industria de la moda y belleza. Los diferentes estilos que ha usado en los eventos sociales más importantes del mundo a lo largo de su carrera, han logrado captar la atención de millones de fanáticos y expertos en la materia.

Karol G cambió su look: ¿Cómo quedó?

Si bien cuenta con un asesor de imagen que la viste y le da consejos, ella es la que decide qué usar ante las cámaras y detrás de ellas.

Justamente, su más reciente cambio de look está dando de qué hablar, pues tomó por sorpresa a muchos seguidores al conocerse la foto de la cantante en redes.

Si bien la paisa venía de un tono rojo, luego de despedirse de su famosos color de pelo azul, ella misma decidió que se lo volvería a cambiar y fue cuando estuvo como invitada al programa Saturday Nigth Live, en el que decidió darle la bienvenida al tono palo de rosa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la paisa publicó una foto con su más reciente cambio y dejó sorprendidos a todos.

Llevando el mismo tono, la colombiana decidió pasarse la tijera un poquito en su parte de al frente pues apareció con un flequillo, una de las tendencias en peinado que están arrasando este 2023.

“Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda pero a ti NADA TE PASARÁ”, fue la frase con la que Karol acompañó su imagen.

Con este look, la intérprete quedó con un look más tierno pero sin duda, le luce, pues hace ver sus facción más marcadas y por la imagen, se nota que ella quedó muy feliz.

Tras la publicación de la imagen, los comentarios fueron muy tiernos y amables con ella, pues de hecho a muchos les gustó cómo quedó.

“Jamás me la había imaginado así, me gusta como se ve”; “Te amo, ese flequillo te quedó súper”; “Siempre bichota con cada cosa que te pones”; “Amo tu nuevo look, te ves preciosa”; “Qué belleza cuando la belleza viene de adentro, del alma”; “Te luce mucho, te ves preciosa”.