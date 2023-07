Karol G sorprendió con picante comentario hacia Feid de manera pública

Aunque no lo han confirmado, Karol G y el cantante Feid conocido como Ferxxo si estarían juntos, eso lo deducen los seguidores y la prensa luego de ver las fotos en redes sociales, en un concierto que dio el antioqueño en Miami.

Los reguetoneros llegaron al Miami Dade Arena ¡tomados de la mano!, lo que confirmaría que sí son pareja. En la foto también se encontraba el padre de la artista, Guillermo Giraldo conocido como ‘Papá G’ y parte de su equipo de trabajo.

¿Cuál es la actual pareja de Karol G?

A pesar de que nada ha sido confirmado por parte de la pareja, son varias las pistas que arrojan a que desde hace un tiempo están en una relación.

Esta vez, además de viralizarse el video que publico de su mamá, en el perfil oficial de TikTok de la artista, un comentario de ella hacia el cantante Feid se está robando toda la atención en redes.

En la tarde de este jueves 13 de julio, la paisa decidió comentar un carrete de fotos publicadas por ‘Ferxoo’ en su cuenta de Instagram.

Allí se dejó ver muy coqueta con las palabras que le dejó en el post. Las imágenes al parecer fueron tomadas en Londres y fueron un total de 6 fotos, pues en este momento, está desarrollando su gira por Europa.

“Esas fotos tan ricas y la distancia no combinan, mor”, a estas palabras le sumó un emoji de corazón verde, con el que confirmó su cariño hacia el cantante.

De inmediato, miles de personas reaccionaron ante las palabras de Karol e incluso varios de ellos le pidieron que oficializara ya la relación, pues ya sería tiempo.

“Ay me muero, esa es la traga más chévere”; “Karol por favor oficializa ya la relación, serían la mejor pareja por favor”; “Bichota yo sí creo que estás muy tragada, me da felicidad por ti”; “Soy muy feliz y qué mensaje tan chévere”; “Son amigos pero además parceros, me encanta eso”, fueron algunos comentarios.