Karol G todavía tiene tatuaje de su ex, ¿debería borrárselo por su nuevo amor?

Karol G es una de las artistas colombianas más influyentes. La antioqueña ha logrado lanzar su música a diferentes países del mundo, internacionalizando el talento nacional y posicionándola como una de las cantantes de música urbana más importantes de la industria.

Por lo anterior, sus fanáticos están constantemente atentos a lo que se viene con su carrera profesional y lo que pasa en su entorno privado. Por ello, recientemente sus seguidores se dieron cuenta que aún lleva en la piel un tatuaje con el nombre de su exnovio.

Karol G todavía tiene tatuaje de Anuel AA

La ruptura de Anuel AA y Karol G lleva más de un año de haberse dado. Sin embargo, aún se habla mucho sobre ella en los medios de comunicación, en las redes sociales y otras plataformas en las que ‘La Bichota’ es protagonista.

Ahora, el tema nuevamente ha salido a la luz tras conocerse, gracias a unas fotos publicadas por la misma Karol G, que aún tiene en una de sus manos un tatuaje con completo de Anuel AA: Emmanuel.

Karol G Fotografía por: Redes sociales

Lo anterior, ha hecho que varias personen se pregunten si aún siente algo por el cantante puertorriqueño o si simplemente no desea someter a su piel a un tratamiento para eliminar la tinta del tatuaje.

Eso sí, el nombre no pasó desapercibido y varios de sus seguidores comentaron la publicación: “Te cuento que el nombre Emmanuel tiene el significado Dios con nosotros. Por eso no se lo ha borrado”, y “Aún tiene el nombre de EMANUEL EN SU MANO”.

Asimismo, el post que ya cuenta con más de 5 millones de ‘me gusta’, tiene mensajes como: “Yo viendo el tattoo que aún dice Emanuel”, “Todavía sigue con el Emmanuel en la mano”, y “Ahora tatúate el nombre de FEID”.

Teniendo en cuenta que la cantante podría tener en este momento una relación con el cantante colombiano de música urbana, Feid, muchos consideran que debería borrarse el tatuaje para dejar ir su viejo amor y darle la bienvenida al nuevo.

Filtran mensaje de Karol G hacia sus fanáticos

La unión con sus millones de fans en todo el mundo es tan grande, que la paisa decidió crear un chat de Telegram, el cual es unidireccional y por el que les envía mensajes, fotos y audios frecuentemente.

Justamente, a través de esta aplicación, la cantante decidió enviarles un sentido mensaje en el que no se guardó nada y dejó su corazón y agradecimiento allí.

Karol G sorprendió a todos sus fanáticos del grupo de Telegram con un mensaje muy amoroso y de agradecimiento, con el que seguramente ratificó la lealtad de todos ellos en sus conciertos.

“Quería decirles que valoro mucho el amor que me dan, pero mucho. Más allá de la razón que muchos pensarían en realidad es porque me llenan el corazón y que a pesar de ser consiente de todo lo que he trabajado para lograr las cosas que hoy gracias a Dios tengo, sé que las bendiciones que recibo tienen un propósito que va más allá”, empezó escribiendo.

Finalmente escribió “sé lo importante que es leer o escuchar algo cuando uno está a punto de dejar todo tirado porque a veces también me pasa. Esa es la verdadera intención mis palabras porque estamos en este mundo es la eso [sic]. Todos somos un equipo directa o indirectamente”.