Karol G y su súbita aparición en concierto de Alicia Keys: “Se le quebró la voz”

Karol G fue una de las apariciones más inesperadas en el concierto de la cantante de R&B/Soul, Alicia Keys, pues no había ninguna pista de que de hecho algún colombiano se fuera a presentar, fuera de la telonera del show, Goyo.

Te puede interesar: Shakira volvió a hablar ‘barranquillero’ y contó cuáles son sus dichos favoritos

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La cantante de Medellín dejó atónitos a todos los asistentes al compartir escenario con una de las artistas globales más importantes de la industria y sin duda, su voz resaltó.

Karol G y su voz de ‘Gatubela’ que enamoró a Alicia Keys en Bogotá

La intérprete de la canción ‘TQG’ con Shakira, ‘Gatubela’, ‘Mientras me curo del cora’, ‘Provenza’ y muchos más éxitos, fue la inesperada pero grata sorpresa en el show de Alicia Keys realizado en el Movistar Arena de Bogota.

En una transición de canción a canción, la cantante estadounidense tenía bailando a todos sus seguidores con el silbido particular de la canción ‘Don’t Worry, Be Happy’ de Robert McFerrin, el cual Karol G escogió para iniciar su canción ‘Mientras me curo del cora’.

Lo que no se esperaban sus fans, era que la colombiana saliera a cantar esa canción de su álbum ‘Mañana será bonito’, sino además, la acompañara en una de las canciones más conocidas de Keys llamada ‘No One’.

Una vez salió la paisa al escenario, el público se unísono se encontró en un grito de sorpresa pero además, la acompañaron cantando la canción, la cual fue lanzada hace poco tiempo y en horas se volvió viral.

Con su característica sonrisa e intentando no dejarse ganar por los nervios, Karol G cantó parte de ‘Mañana será bonito’ y la Arena se cayó.

Karol G cantando “Mañana será bonito” en el concierto de Alicia Keys en Colombia pic.twitter.com/IOLxFKq782 — Mariela Pocurull (@mariela_po) May 12, 2023

Tan profesional e impecable como siempre, la paisa no paraba de sonreír y de entregarse al público colombiano con cada palabra. Ella estaba siendo tan fan de Alicia Keys como todos los asistentes al show, solo que lo tuvo que disimular dando lo mejor de su talento en el escenario.

Pero ahí no paró todo, casi de inmediato se dio el momento de cantar juntas y se unieron con una de las canciones más icónicas de Alicia llamada ‘No one’.

Alicia Keys cantando “No one” junto a Karol G en Bogotá 🇨🇴😮‍💨 pic.twitter.com/IHzPg9aexZ — Migue :) (@Miguel_G_1_1) May 12, 2023

Allí la voz de Karol G brilló junto a la de Alicia Keys y mientras interpretaba sus partes en español, el público simplemente la coreaba y la abrazaba con sus halagos, pues sin duda estuvo a la altura del show.

“A quién no se le quiebra la voz un poquito al cantar con semejante artista”; “Qué orgullo tener a Karol anoche junto a Alicia Keys, en serio que aún no me lo creo”; “Karol G es todo lo que está bien en la música, de verdad que su presencia llenó de amor el Movistar”; “Yo simplemente no caigo de ese show de Alicia Keys y Karol G, de verdad fue hermoso”; “Karol G no solo enorgullece a Medellín sino a toda Colombia. Imposible no amarla”; “Wow, Karol G cantando ‘No one’ fue lo más hermoso del planeta”, fueron algunos comentarios.

Después y tras acompañarla en estas dos canciones, la artista de R&B/Soul la despidió, agradeciéndole por haber estado allí, Karol hizo un chulito en su lista de sueños cumplidos y los fanáticos se llevaron un regalo para recordar toda la vida.