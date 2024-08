Karoline del ‘Desafío’ le habría propuesto a Hércules ser el padre de sus hijos

El Desafío XX es una de las ediciones más emocionantes del popular reality show colombiano. Con nuevos retos y una competencia feroz, los participantes deben demostrar su resistencia física y mental para ganar.

Esta temporada se destaca por sus innovadoras pruebas y la dinámica interacción entre los concursantes. Los equipos compiten en impresionantes escenarios, enfrentando desafíos extremos que ponen a prueba su fortaleza y trabajo en equipo.

La audiencia sigue cada episodio con entusiasmo, apoyando a sus favoritos y comentando en redes sociales. De hecho, hace poco se hizo viral una propuesta que le habría hecho Karoline a su compañero de equipo, Hércules. ¿Qué le dijo? Acá te contamos.

¿Karoline y Hércules del ‘Desafío 2024′ tendrán hijos?

El capítulo 82 del Desafío XX estuvo lleno de momentos de alta tensión. Mientras Hércules y Santi se enfrentaban en un duelo épico, Karoline aprovechó el momento para tener una conversación reveladora con su excompañero de Beta.

A pesar de la derrota, Hércules demostró su valentía y su capacidad para aprender de la experiencia, lo que le trajo una gran cantidad de halagos por parte de los demás participantes. Incluso, Karoline le dijo:

“Gordo, no te olvides que tú y yo tenemos algo pendiente ¿oíste? Cuando yo salga de aquí me voy a embarazar de ti ¿oíste? Por inseminación eso sí, no te ilusiones. Yo quiero que seas el padre de mis hijos”, comenzó diciendo.

“Primero un niño, después una niña, así que trabaja muy fuerte allá afuera mientras yo salgo porque el gasto va ser grande gordo. Tengo que asegurarme de que mis hijos salgan bellos”, finalizó.

Sus palabras provocaron un sonrojo generalizado en Hércules y el resto de Beta, quienes se sintieron intimidados por su propuesta en el Desafío XX.