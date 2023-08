¿Karoll Márquez fue esposo de Diana Hoyos? La verdad del eliminado de MasterChef

Karoll Márquez era uno de los concursantes más fuertes de MasterChef, pues muchas veces logró sorprender con platos e ideas que le gustaron mucho a los chefs.

Sin embargo y a pesar de su buena sazón, en el último episodio del programa el cartagenero fue el eliminado del programa.

Karoll Márquez y Diana Hoyos: ¿fueron pareja y esposos?

Gracias a su participación en el reality, muchos seguidores se han interesado en su vida privada y amorosa, pues al actor no le gusta mucho referirse al tema de manera pública.

Una de las actrices con las que más se le ha relacionado es Diana Hoyos, con quien estuvo protagonizando la novela ‘Oye bonita’ y se llevaron muy bien fuera de la producción.

Sobre el tema, Márquez se refirió a una supuesta esposa que tuvo cuando participó en el programa ‘¿Quién es la máscara?’ del canal RCN. capítulo en el que para dar una pequeña pista a los famosos que en ese momento debían adivinar quién estaba debajo del disfraz, despistó diciendo: “Mujeres muchas he tenido, con varias mi vida he compartido, pero solo hay una esposa y es una mujer famosa”, decía en la pista que dejó.

Sin embargo, fue Alejandra Azcárate quien no se dejó despistar afirmando que “cuando él habla de una esposa, este artista, solo se ha casado una vez en la ficción en una de las series de las que ha hecho parte. Cuando habla del coquito, no me le como el cuento del hijo, sino que es su mascota, un gato al que adora; es Karoll Márquez”

Teniendo en cuenta ello y a pesar de las preguntas sobre si tuvo una relación con Diana Hoyos o no, lo cierto es que sí estuvieron casados pero en la ficción, tal y como lo dijo Azcárate en esa ocasión.

A lo largo de su carrera, Karoll Márquez solo ha interpretado un personaje en el que llegó al altar, esto ocurrió cuando interpretó a ‘Monchi’ Maestre en la novela mencionada anteriormente, personaje que contrajo matrimonio con Diana Lacouture.

Cabe destacar que al cartagenero de 46 años, no se le ha visto con ninguna pareja de manera pública, por lo que en varias entrevistas y a través de redes se le ha cuestionado sobre su orientación sexual.