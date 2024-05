Kathy Sáenz se habría alejado de la actuación por dura enfermedad: “No lo quiero”

Kathy Sáenz Herrera es una de las mujeres más queridas de Colombia. Se ha desempeñado en el país como una actriz prometedora y ahora, una gran empresaria.

Lo anterior, ha hecho que acumule una gran variedad de fanáticos que diariamente se preguntan por lo que sucede en su vida personal ya que se encuentra casada con el actor Sebastián Martínez. Además, también están atentos a la carrera profesional de la exreina.

Muchos se han preguntado cuál es la razón por la que Kathy ya no se encuentra interesada en la actuación y, en una entrevista exclusiva con la Revista Cromos, respondió esta pregunta. Acá te contamos qué dijo.

¿Qué pasó con Kathy Sánez?

Kathy, una de las actrices más queridas de Colombia, ha estado alejada de la televisión en los últimos años. A pesar de su talento y carisma, muchos fanáticos se han preguntado por qué ha decidido tomar un descanso de la actuación.

En una entrevista reciente con la edición impresa de la Revista Cromos, Sáenz finalmente ha abierto su corazón y ha hablado sobre las razones de su ausencia.

Tras más de dos décadas en el mundo del espectáculo, la empresaria tomó la decisión de alejarse un poco para enfocarse en su bienestar físico y mental, según lo confesó ella misma.

“Actuar es muy exigente. Mi cuerpo físico un día me gritó no más, porque perdí mucha salud, en cada proyecto me enfermaba. Mi organismo se desgastó”, fueron las declaraciones agregó Kathy de 52 años.

Asimismo, confesó que comenzó a padecer una “dermatitis tremenda, infecciones en los ojos y se me bajaba el sistema inmunológico. No es lo que quiero para mí”.

En el desafiante 2020, aprovechando la coyuntura de la pandemia, Sáenz decidió dar un giro a su vida y se embarcó en el mundo del emprendimiento. En este nuevo camino, ha contado con el apoyo incondicional de su esposo Sebastián Martínez, quien funge como su principal aliado y colaborador.

