¿Kendall Jenner mostró sus partes íntimas? El vestido que causó revuelo en redes

Kendall Jenner es conocida mundialmente por su participación en el mediático reality ‘Keeping up with the Kardashians’. Sin embargo, sus ingresos y su reconocimiento no solo provienen de este programa.

Además de aparecer allí, una de las menores del clan Kardashian-Jenner ha construido su imagen como una de las modelos más prestigiosas del mundo de la muda. Esto le ha permitido amasar una gran fortuna.

El vestido de Kendall Jenner que causó revuelo

Siendo considerada como una de las mujeres más bellas del mundo, Kendall Jenner se caracteriza por estar alejada de los escándalos amarillistas y ser una persona más privada de su vida en general.

Sin embargo, la mayoría de veces que está en los titulares de los medios es por su estilo en alfombras rojas o por publicaciones en redes sociales relacionadas con su físico.

Justamente, uno de los vestidos que la modelo decidió usar en un yate se está robando todas las miradas y opiniones, pues como casi siempre, Jenner se decidió por estilo muy atrevido.

Se trata de uno de los diseño virales del momento firmado por David Koma. Un minivestido entallado color negro que llama la atención debido a que en la parte de superior en donde se cierra hacia la parte de atrás del cuello es transparente, a pesar de que tenga un tipo de pañuelo rojo.

“El detalle que más llama la atención es el aplique floral que está ubicado justo en la zona del pecho, para así ocultarlo sutilmente”, destacó revista Hola.

De lejos pareciera que la modelo estuviera mostrando sus pechos, sin embargo, y como se mencionó anteriormente, pareciera que la modelo no estuviera usando nada en la parte superior, y que sus pechos estuvieran tapados por dos flores rojas pequeñas.

kendall jenner in david koma f/w ‘23 pic.twitter.com/mctpH62loi — andriana シ (@MUGLERMIND) May 31, 2023

Aunque la tela del vestido es transparente, en redes sociales hubo opiniones encontradas, pues algunos aseguraron que se veía preciosa, mientras otros calificaron de innecesario el diseño.

“Ella en serio cree que hizo algo por la humanidad”; “Se ve demasiado bien, muy mamasita”; “Me encanta cómo se ve, la que puede, puede”; “Yo con ese cuerpo me pongo cualquier trapo, en serio es que se ve preciosa”; “Obviamente no son vestidos para gordas”; “Qué necesidad de mostrarse así, ya me cansa esta gente siempre mostrando todo para ser tendencia”; “Se me ve medio guisa la verdad, no me gusta”, fueron algunos comentarios en redes.

