Kristina Lilley de ‘Pasión de Gavilanes’: Así va su duro proceso contra el cáncer

Kristina Lilley, quien interpretó a Gabriela de Elizondo en la novela Pasión de gavilanes, sufrió el pasado jueves 2 de febrero, uno de los días más duros que ha vivido.

La actriz conmocionó al país entero con la noticia de que vuelve a batallar contra el cáncer de mama. En años anteriores, Kristina había tenido que lidiar con esta enfermedad, logrando superarla. Sin embargo, comenzó a librarla nuevamente desde finales del 2022 y ha venido llevando registro para sus fanáticos a través de redes sociales.

¿Dónde vive Kristina Lilley?

Ahora que se conoció el regreso de este tipo de cáncer, la artista ha afrontado el diagnóstico con serenidad y con una sonrisa en la cara dejando claro que siempre va con miras a superarla y seguir viviendo.

Por el momento, se conoce que su tratamiento lo estaría tomando en Estados Unidos, país donde nació y vive dese hace un tiempo.

Recientemente, la actriz publicó un video en el que relató la fuerza que ha tenido que tener para afrontar este episodio de su vida, del que pensó que se había librado.

“Muy buenos días a todos. Mi despertar de hoy es compartirles un poquito de todo esto que estoy pasando. Agradezco a todas las mujeres y a todas las personas que me han escrito y me dicen, cómo haces para ser tan fuerte en este proceso. Ustedes me dan mucha de la fortaleza y lo agradezco. Mi familia es el pilar más fuerte que tengo y agradezco que siempre estén conmigo,” señaló al comienzo del video sin poder aguantar las lágrimas.

Después, continuó diciendo: “Así como tengo días fuertes, también tengo días difíciles. ¿Cómo lidio con esos días? pues acepto la emoción, la vivo, la honro y la dejo pasar. No me quedo ahí. Es natural y está bien”.

“Gracias por acompañarme siempre, de verdad, con el amor más grande del mundo, se los agradezco... Feliz día”, concluyó la artista de 59 años intentando sonreír.

La publicación ya cuenta con más de 32 mil reproducciones y cientos de comentarios alentadores y de fortaleza para ella: “Te abrazo muy muy fuerte y con mucho amor”; “Gracias por compartir, muchas mujeres que pasamos por esto no sabemos qué hacer y cómo procesarlo”; “Mucha fuerza de Dios y de los angelitos para ti”; “Hermosa, ánimo que de esto también se sale poco a poco”.

Kristina Lilley se rapó en su lucha contra el Cáncer

La actriz hace algunos días publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que reveló que, a raíz del tratamiento, se le empezó a caer el cabello y que, aunque se sentía preparada para eso, realmente le dio muy duro.

Teniendo en cuenta ello, la actriz también mostró que se enfrentó a una de las etapas más difíciles de su batalla contra esta dura enfermedad. Anticipándose a la caída de su cabello, la artista decidió raparse.

Kristina, para dar el paso completo de una buena vez, contó con la ayuda de uno de sus yernos, quien con una máquina eléctrica cumplió el cometido de la actriz.