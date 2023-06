Kristina Lilley reveló preocupantes detalles de su salud: “estoy muy cansada”

Kristina Lilley, quien interpretó a Gabriela de Elizondo en la novela Pasión de gavilanes, sufrió el pasado jueves 2 de febrero, uno de los días más duros que ha vivido.

La actriz conmocionó al país entero con la noticia de que vuelve a batallar contra el cáncer de mama. En años anteriores, Kristina había tenido que lidiar con esta enfermedad, logrando superarla. Sin embargo, comenzó a librarla nuevamente desde finales del 2022 y ha venido llevando registro para sus fanáticos a través de redes sociales.

¿Qué pasó con Kristina Lilley?

Ahora que se conoció el regreso de este tipo de cáncer, la artista ha intentado afrontar el diagnóstico con serenidad y con una sonrisa en la cara dejando claro que siempre va con miras a superarla y seguir viviendo.

Sin embargo y por más que su disposición sea la mejor, la quimioterapia y los tratamientos han sido muy fuertes para su cuerpo, por lo que Lilley dio nuevas declaraciones sobre su estado de salud.

El pasado 20 de junio la artista reveló nuevos detalles de sus procedimientos médicos y del avance que ha tenido.

A través de una publicación en su perfil de Instagram, la actriz contó que “la quimioterapia la terminé el 19 de mayo y bueno, ya me está saliendo un poquito de pelo, lo único que me ha quedado realmente de rezago es que estoy muy cansada, me canso muy fácilmente, mucho cansancio“.

Después agregó que “yo creo que es el cuerpo que está recuperándose, entonces, y todavía faltan cosas, pero bueno, un día a la vez; entonces por ahora quería decirles que aquí estoy y estoy mejorando cada día”.

A pesar de que señaló sentirse agotada por todo el proceso de recuperación, sí dio una buena noticia en y fue que ya finalizó una de las etapas más duras para pacientes de cáncer, pues logró terminar con la quimio el pasado 19 de mayo.

Otro de los males que le ha dejado la quimioterapia fue la pérdida de la memoria, un detalle que también contó de forma muy jocosa a todos sus seguidores.

Kristina contó una anécdota que a muchos les ha pasado, sin necesidad de estar pasando por una enfermedad, pues señaló que había corrido desesperada por toda la casa buscando un aparato que ella misma tenía en sus manos y que estaba usando de forma simultánea.

“Tuve para reírme como media hora. Hasta en los momentos difíciles hay momentos muy cómicos. ¿Les ha pasado? Los leo”, dijo Kristina entre risas al final de su video.

Cabe destacar que mediante las redes sociales, la recordada actriz ha mantenido al tanto a sus seguidores sobre cómo ha ido su proceso de salud.