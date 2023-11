La actriz Juliana Galvis está de luto, se despidió de un ser querido: ¿Qué pasó?

María Juliana Galvis Valdivieso, conocida solo como Juliana Galvis, es una de las actrices más reconocidas del país. La bumanguesa ha sido parte de producciones de renombre como Perfil falso, Hasta que la plata nos separe, La venganza de Analía y Pa’ quererte.

Recientemente, Juliana estuvo en el titular de los medios, debido a su participación en uno de los programas más vistos: MasterChef Celebrity. Allí, la actriz logró sobrevivir a diversos retos con su sazón en la cocina.

¿Qué pasó con Juliana Galvis de MasterChef?

Este fin de semana, la actriz llamó la atención de las redes sociales y de varios seguidores, debido a una publicación que realizó.

Allí, expuso el mal momento por el que estaba pasando y le contó a todos sus seguidores que por estos días su corazón estaba muy triste.

Juliana Galvis reveló que sufrió una pérdida que le afectó mucho y que la tomó por sorpresa. Así lo dejó claro en un reciente post que hizo en su perfil de Instagram.

Ella es Agatha, hija de Juliana Galvis, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ Fotografía por: Instagram

La actriz compartió un seriado de imágenes con una de sus mascotas que perdió la vida luego de estar con ella y su familia desde el año 2021. En sus palabras dejó saber el inmenso amor que le tiene y lo especial que el peludito era con todos.

“Jamás me imaginé despertarme con la noticia de tu partida, estabas perfecto, solo amor nos diste (y te dimos) eras el chiquitín de la familia″, empezó diciendo.

Después, agregó “hoy solo puedo decirte gracias mi bambuchis, gracias por todo, gracias, por tanto, por tu compañía, tus abrazos, los arrunches, tus besos, tu cariño, gatos como tú no existen, ni existirán, tan cariñosos, tan amorosos, tan consentidos…. Ahora estás con Kitty en el cielo. Algún día nos volveremos a encontrar. Te amo y te amaré por siempre. Dejas un hueco enorme en nuestro corazón, en nuestro hogar, ¡te fuiste demasiado rápido! #Bambu 🖤 2021-2023″, escribió.

Una vez publicado, sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes de amor, apoyo y mucha compasión, pues la pérdida de una mascota es un momento por el que nadie quiere pasar, aunque se conozca que estas son almas prestadas.

“Mucha fuerza Juli, es un dolor muy fuerte”; “Ay no qué dolor, lo siento muchísimo en serio”; “Te mando un abrazo lleno de amor y fuerza”; “Ellos son unos seres que no merecemos, son demasiado hermosos”; “Juli lo siento muchísimo, los peludos es de lo mejor que hay en el mundo”; “El mío se murió hace tres meses y todavía me duele mucho su partida”.