La “arriesgada” acrobacia de Claudia Bahamón que sorprendió en redes

Claudia Bahamón es una de las famosas que más tiempo le ha dedicado a su bienestar tanto espiritual como físico, por lo que su destreza para realizar algunos ejercicios es muy grande.

La modelo ha logrado encontrar en el yoga y en otros ejercicios la manera para fortalecer sus músculos y mantener un cuerpo saludable, por lo que su más reciente imagen logró asombrar a varios de sus seguidores.

Claudia Bahamón en Instagram

Para Claudia Bahamón, poder compartir con sus hijos, familia y personas cercanas tiempo de calidad es lo más sano para su bienestar y su vida.

Sin duda alguna, así como ella disfruta pasar tiempo en el set de grabaciones de MasterChef o en otros proyectos en los que trabaja, su tiempo libre y personal, busca estar rodeada de lo simple y es justamente lo que está haciendo en estos días.

En la playa y pasando tiempo con sus hijos, la presentadora ha realizado diferentes publicaciones en las que ha mostrado su divertida personalidad, pues como ella bien lo ha dicho, muchas veces disfruta ser esa niña curiosa que hacía mil ocurrencias cuando podía.

Justamente, en su publicación más reciente, la también empresaria decidió recordar su infancia y cuando soñaba -entre otras cosas- ser la mejor gimnasta de su colegio.

En la imagen, se ve a Bahamón haciendo una acrobacia en compañía de su sobrina Sofía, quien en realidad está entrenando para ser una excelente gimnasta y la apoyó haciendo un ejercicio que si bien parece muy complicado, podría lograrse para quienes conozcan de este deporte.

En la imagen se puede ver a Claudia Bahamón acostada en la arena con sus piernas y brazos extendidos, sosteniendo a la joven gimnasta, quien se está de cabeza, apoyada en su tía, con las piernas perfectamente rectas y elevadas.

“Cuando era chiquita amaba hacer gimnasia de hecho con dos amigas Andrea y Tita éramos las representantes de gimnasia olímpica del colegio. No se imaginen pues las más pro! Pero siempre lo pensé jajajajaj. (Lo importante era “creérselo”)”, empezó diciendo la actriz en su post.

Después aseguró que realmente amaba hacer acrobacias “aún lo amo, de hecho por eso hago yoga aérea cada que puedo. Lo mejor que me pudo pasar es tener una sobrina (Sofía Bahamón) que practica gimnasia olímpica (real) y hoy cree que yo soy una tía que fue campeona olímpica jajajajaja (pero no)!”.

Finalmente, cerró su mensaje diciendo “si quieren más acrobacias esta semana dejen un ‘me gusta’ y nos ponemos a practicar”.

Hasta el momento, la publicación ya acumula más de 17 mil me gusta y cientos de comentarios aplaudiendo, no solo la habilidad y fuerza de las dos, sino la impresionante postura para lograr la foto: “Se ven hermosas”; “Wow qué fuertes las dos, impresionante”; “Yo no podría lograrlo, en realidad no tengo tanta destreza”; “Clau además de verte divina, admiro mucho tu fuerza”; “La postura y todo en esta foto me encanta, qué impresionante”; “Ser gimnasta es muy duro, que tesa tu sobrina Clau”.