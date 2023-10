“Esa platica se perdió”: la carrera que abandonó Carolina Acevedo para ser actriz

Carolina Acevedo es una actriz colombiana nacida en Ibagué. Inició su carrera en 1993 en la serie de televisión De pies a cabeza y ha participado en telenovelas como Pobre Pablo, Francisco el matemático, Nuevo rico, nuevo pobre, entre otras.

Es una actriz reconocida por su belleza, su talento y su versatilidad. Ha interpretado una amplia gama de personajes, desde mujeres dulces y sensibles hasta mujeres fuertes y decididas. Actualmente, se ha hecho tendencia al convertirse en la última ganadora de MasterChef Celebrity.

Son muchos los fanáticos que ha acumulado la actriz a lo largo de su carrera y varios de ellos se han hecho preguntas sobre lo que fue la vida de Acevedo antes de saltar al estrellato. Acá te dejamos un dato curioso sobre ella y una carrera que abandonó para tener la profesión que tiene hoy en día.

Carolina Acevedo fue ganadora de 'MasterChef Celebrity' 2023. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Carolina Acevedo iba a ser odontóloga

Muchos no sabían que Carolina, antes de protagonizar Pobre Pablo, se encontraba estudiando odontología. Esta, según relata, era una profesión que le gustaba mucho pero que, su único inconveniente, es que le daba un poco de desagrado ver a la gente escupir.

“Mi papá es odontólogo. Desde chiquita yo me sentaba a jugar en su silla y crecí pensando y queriendo ser odontóloga [...]. Entré a la universidad y me encantaba, era muy buena clínica, pero le decía a mi paciente escupa y ese momento era como [cara de aversión]”, contó Acevedo en una entrevista con Bravísimo hace 6 años.

“Pero igual me encantaba hasta que me salió Pobre Pablo, mi primer protagónico”, siguió contando. También afirmó que estuvo en esa carrera por 4 años y que “esa platica se perdió porque si algún día quiero volver me toca desde el primero y no”.