¡La casa de famosos en SHOCK! Drásticas medidas para acelerar eliminaciones

La casa de los Famosos Colombia, el reality show que enciende las noches del Canal RCN, continúa cautivando a la audiencia con su explosiva combinación de drama, risas y emociones.

Conducido por las talentosas Cristina Hurtado y Carla Giraldo, este formato de renombre mundial reúne a diversas celebridades colombianas bajo un mismo techo, aislándolas completamente de la realidad.

Las cámaras omnipresentes capturan cada momento de su convivencia, permitiendo a los espectadores ser testigos de confesiones íntimas, estrategias de juego, romances inesperados y acaloradas discusiones.

Los últimos días han sido sorpresivos en La Casa de los Famosos y tras la última noche de eliminación los comentarios no se hicieron esperar. Fotografía por: Canal RCN/ Casa de los Famosos

Recientemente, una noticia dejó a muchos con la boca abierta, pues, el programa tiene una estrategia para eliminar más gente del concurso esta semana y así, ir acercándose al tan anhelado final. ¿Qué fue lo que dijeron? Acá te contamos.

Más eliminados en ‘La casa de los famosos’

Tras su debut el 11 de febrero, la voz conocida como ‘El Jefe’ ha asumido el control con acciones firmes: nuevos concursantes, sanciones, castigos e incluso una eliminación doble.

Precisamente, una de las nuevas medidas que se aplicará esta semana es la doble eliminación, tal y como se anunció en el sobre con las noticias semanales que recibieron los participantes.

“Pronto llegará el top 10 de los mejores competidores de La casa de los famosos Colombia. Es para mí un placer darle la bienvenida a la semana de la revolución. Pongan mucha atención a la siguiente información: primero, hoy es día de liderazgo y Alfredo no podrá jugar, fuiste líder la semana pasada y ahora estás nominado por Mafe”, leyó Sebastián González.

“Segundo, mañana no solo será día de presupuesto también irán al confesionario para nominar. En esta oportunidad los nominados no tendrán opción de salvarse. El miércoles uno de ustedes será eliminado de la competencia y no hará parte del top 10″, continuó, causando la sorpresa de todas las celebridades.

“Tercero, el jueves la casa tendrá un nuevo líder, el viernes nuevamente irán al confesionario para nominar, el sábado será día de salvación y el domingo otro famoso abandonará esta competencia. Eso quiere decir que dos de ustedes saldrán para siempre de la casa más famosa del mundo”, finalizó.