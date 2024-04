La casa de lo famosos: Otra fuerte pelea entre Martha y otros famosos ¿Qué pasó?

La Casa de los Famosos Colombia, un reality que enciende las pantallas del país, ha cautivado a la audiencia con su explosiva mezcla de celebridades, drama y emociones al límite. Desde su estreno en febrero, el programa ha generado un sinfín de reacciones, posicionándose como uno de los favoritos del público colombiano.

Las cámaras capturan cada movimiento de los famosos habitantes, quienes comparten sus experiencias, sueños y miedos dentro de una lujosa casa ubicada en Bogotá.

¿Qué pasó ahora en ‘La casa de los famosos’?

La convivencia no siempre es fácil, las personalidades chocan, los romances florecen y las estrategias de juego se ponen en marcha, creando un ambiente electrizante que mantiene a los espectadores en vilo.

Las celebridades, provenientes del mundo del entretenimiento, la música y las redes sociales, se enfrentan a diversos desafíos físicos y mentales que ponen a prueba su resistencia y capacidad de adaptación.

Nominaciones, eliminaciones y pruebas de eliminación mantienen la tensión constante, y esta vez una actividad del cine desató una fuerte pelea de la que la creadora de contenido ‘La Segura’ casi explota de manera negativa, al punto de enfrentarse físicamente con Martha.

Lo que pasó fue durante la actividad “Cine de los famosos”, en la que al parecer, mostraron un pedazo de video de la entrevista de Karen Sevillano en la que se “burlaba” de la mamá de Mafe y allí se desató la pelea, pues según el video que está circulando en redes, algunos del grupo ‘galáctico’ decidieron defenderla.

“Karen explícame porque esto me dejó mal”, se le escucha decir a Mafe, a quien la creadora de contenido le responde que sí le dará explicaciones al salir de la actividad del cine.

De fondo, se escuchó a Julián Trujillo “ojalá hayan 400 millones de disculpas por eso”, a lo que Alfredo agregó que todos han opinado de todos los invitados “sí pero decir esas cosas de la mamá de ‘Yamatrina’”

Después de ello ‘La segura’ le dio una acusación a Julián, por lo que Martha la interrumpió. En el cruce de comentarios y palabras fuertes entre las dos, la actriz de ‘Betty la fea’ respondió algo que casi causa una reacción de expulsión en la creadora de contenido

-“No soy como vos morronga, boba hij...”, dijo ‘La Segura’.

-“Cree que con ese tonito de seguridad va a tramar, no mija, no mamasita, ya no le compro nada, no te creo, no me interesas”, concluyó Martha.

-“Karen, pero después hablamos las dos y me explicas porque eso fue muy fuerte, porque me dolió mucho, sobre todo la representación que ella [la mamá de Mafe] tiene aquí para mí”, estas palabras fueron con referencia a las palabras que Karen dijo sobre la mamá de Mafe.

-“Claro, ahorita lo hago”

Después de ello y cuando terminó la actividad, la creadora de contenido caleña estaba muy enojada, pues se tomó las palabras de Martha muy personal y las relacionó con la percepción de seguridad que ella ha construido después del suceso que la dejó con su enfermedad.

Si bien la actriz de ‘Betty la fea’ no le dijo nada más, ni a qué se refería, ‘La Segura’ se tomó esas palabras con mucho dolor a tal punto de confesarle a Ornella que si hubiera dicho algo más se le hubiera ido encima para atacarla.