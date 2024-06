¡Al fin! Cristina Hurtado y Carla Giraldo se reconciliaron: “Estaba mamada de esto”

La primera temporada de La Casa de los Famosos está llegando a su fin y, en cuestión de pocos días, se conocerá finalmente quién será el ganador que se llevará el millonario premio. Este programa no solo dio de qué hablar por algunas situaciones vividas por los participantes, sino también por las polémicas que involucraron a sus presentadoras, Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

Cuando se anunció que las dos presentadoras del programa serían Cristina y Carla, surgieron comentarios en las redes sociales por parte de algunos usuarios que mencionaban la poca experiencia de la actriz y el enorme reto de presentar el reality completamente en vivo durante varias semanas. No obstante, lo que más notaron fue que la relación entre ellas dos no era la mejor, y en ocasiones se podía observar cierta tensión en el set.

Cristina Hurtado: “Oraba por Carla”

A pesar de no ser las más cercanas, ambas cumplieron con su trabajo como presentadoras del programa hasta la actualidad. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos televidentes fue lo que recientemente confesó Cristina Hurtado en el podcast de Cristina Estupiñán, Sinceramente Cris, donde reveló las razones que la llevaron a acercarse a Carla Giraldo.

“Cuando yo estaba atravesando los momentos difíciles, yo estaba en constante oración y oraba por Carla también: ‘Toca el corazón de Carla, ella es una buena persona, que las dos aprendamos, por favor’. Yo oraba con humildad por esa persona que hacía cosas que para mí resultaban difíciles. Así mismo, yo también hice cosas que para ella resultaron difíciles”, aseguró Cristina Hurtado.

Luego de un tiempo en el que las dos presentadoras parecían estar más distanciadas que nunca, Cristina Hurtado finalmente tomó la decisión de acercarse a Carla Giraldo con el objetivo de mejorar su relación y ponerle un punto final a esa situación que tanto las incomodaba.

“Voy a buscar a Carla, voy a hablar con ella porque de verdad es muy tonto, es que no hay nada de fondo, han sido cosas tan mundanas que no se debía darle tanta trascendencia. Josse es mi todo, mi bastón, mi consejero y justo en esos días le hablé situación y le dije: ‘Estoy mamada de esto, no me gustan las malas relaciones’, Entonces la busqué”, afirmó Hurtado.

Lo más sorprendente de esta situación fue que luego de las complicaciones que tuvieron, las dos decidieron mejorar su relación. “Nos desahogamos y en ese momento nos pedimos disculpas y nos contamos qué había pasado y fue muy bonito porque sanamos cosas que había en nuestros corazones. Ahora es muy rico, hemos hablado, yo la busco”.