‘La casa de los famosos’ confirmó la primera famosa que estará: “¿En serio ella?”

‘La casa de los famosos’, de RCN está próximo a estrenarse. Siendo uno de los programas más sonados en países como México, su versión colombiana está a días de llegar a la programación nacional.

El famoso programa, estará bajo la conducción de dos preciosas mujeres, Carla Giraldo y Cristina Hurtado y contará con una transmisión digital por 24 horas.

¿Quién es la primera celebridad confirmada en ‘La casa de los famosos’?

Uno de los datos que más quieren saber los televidentes y está generando mucha expectativa, es la lista de famosos que estarán en el reality.

La fecha prevista para dar comienzo al programa, con el que RCN le apostó a aumentar su rating, es el próximo 23 de enero.

Teniendo en cuenta que los días se van aproximando, poco a poco se han conocido detalles de lo que será ‘La casa de los famosos’ versión colombiana.

Este 9 de enero, fue el mismo programa el que reveló quién será la primera famosa en convivir con otras celebridades del país.

Se trata nada más y nada menos que la ya conocida y recordada Marta Isabel Bolaños, actriz de ‘Betty la fea’ que ya hizo parte de ‘MasterChef’ otro programa estrella del canal.

A través de redes sociales y de un video muy particular, el programa confirmó que la actriz también conocida como ‘La pupuchurra’ hace parte del grupo de 22 famosos que harán parte del programa.

“RCN presenta, a Marta Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos’” inició el video de promoción oficial. Allí las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo dieron el preámbulo de que la convivencia será el talón de de Aquiles de varios de los participantes.

Sin duda, el primer nombre la lista generó varias reacciones en los usuarios de las redes, pues hay quienes adoran a la actriz de ‘Betty la fea’ por su carácter, así como otros que aseguran que traerá polémica al programa.

“Martha me encanta, va a ser tan frentera y transparente como se mostró en ‘MasterChef’”; “Amo que esté Martha”; “¿En serio ella estará? no me parece buena para el programa”; “Ella va a crear mucho conflicto en la casa, no sé”; “Eligieron muy bien, ella es excelente para confrontar y decir lo que le gusta y lo que no”; “Ya quiero que empiece el programa para ver ese despelote que serán todos los famosos en una sola casa con sus egos”, fueron algunos comentarios.

Se espera que en los próximos días, el canal siga dando a conocer la lista de más celebridades que estarán en este reality.