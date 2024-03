Conoce a Tomás, el hijo de Alejandro Estrada que Nataly Umaña también adora

Parece que ‘La casa de los famosos’ está siendo el escenario perfecto para que Nataly Umaña se desinhiba e intente conocer con más profundidad a uno de los integrantes que más la ha llevado a cuestionarse, Melfi.

Te puede interesar: Margarita Rosa de Francisco tuvo ‘fuerte’ pelea con otra actriz: “Nos mechoneamos”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Entre más tiempo va pasando, los famosos se han mostrado menos retraídos y más abiertos a mostrarse tal y como son, en acuerdos y desacuerdos y en medio de eso, Umañan y Melfi se han dado la libertad de coquetear un poco más de la cuenta.

¿Cuántos hijos tiene Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

Durante las últimas semanas, Nataly Umaña ha dado mucho de qué hablar especialmente porque se ha visto involucrada en una supuesta relación con Miguel Melfi, uno de sus compañeros de la casa a pesar de estar casada.

En una entrevista, la actriz reveló por qué no ha tenido hijos asegurando “¿A ustedes no les parece un acto de irresponsabilidad traer un hijo al mundo con este mundo como está de dañado, de enfermo, de psicópata? Es de pensar, es de analizar… Puede que sí, puede que no. No sé”.

Sin embargo, su esposo Alejandro Estrada sí tiene un hijo con quien tiene una muy buena relación y por quien se hizo padre cuando era muy joven.

Se trata de Tomás, un adolescente que este año cumple 18 años y se llevó muy bien con Nataly, luego de que se conocieran y se diera cuenta que estaba enamorada.

Si bien la relación con sus padres es muy buena, Tomás no vive en el país y de hecho se mueve entre Francia y Colombia cada tanto para visitar a su familia.

Thomás, hijo de Alejandro Estrada. Fotografía por: Instagram

Cuando la actriz lo conoció, él apenas era un niño y a pesar de que ella estaba negada a tener hijos porque realmente su sueño no estaba en ser mamá, el joven logró encantarla con sus ocurrencias y todo lo que llegó a enseñarle.

En una entrevista de tiempo atrás, Umaña habló de cómo había sido el proceso para ella de ser ‘madrastra’ y acomodarse a la vida de papá que ya tenía Alejandro cuando lo conoció.

“Tomás me mató, él se fue ganando ese terreno con amor”, señaló ella. En esa conversación, Nataly aseguró que lo que tiene con el hijo de Alejandro Estrada es de amistad y también de apoyo en su formación.

“En muchos aspectos que no es el aseo somos amigos ‘yo le digo Tomy cuéntame, hay muchas cosas que sé que no le quieres contar a tus papás, cuéntame todo que soy tu amiga’ pero en el tema del aseo sí soy la mamá o la madrastra” dijo entre risas.